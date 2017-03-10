Амаль Клуни призвала привлечь ИГИЛ к ответственности

Ереван /Медиамакс/. Адвокат и правозащитник Амаль Клуни заявила, что террористическая группировка «Исламское государство» осуществила геноцид езидов и должна быть привлечена к ответственности за преступление против человечества.

Выступая в ООН, Амаль Клуни напомнила заявление «Исламского государства» о намерении «уничтожить» езидскую общину Ирака.







Правозащитница обвинила ООН в бездействии и отметила, что эта организация была создана специально для предотвращения геноцидов.



Амаль Клуни подчеркнула, что за последние годы ни один представитель «Исламского государства» не был привлечен к ответственности и не предстал перед судом.



Медиамакс напоминает, что в 2014 году Амаль Клуни защищала интересы Армении в

Европейском суде по правам человека в рамках дела «Перинчек против Швейцарии».



В марте 2016 года Амаль Клуни опровергла утверждения Азербайджана о своем армянском происхождении.



Супруг Амаль Клуни, актер Джордж Клуни является председателем отборочной комиссии международной гуманитарной премии «Аврора».