Алиева рассмешило мнение о том, что «Армения - страна инноваций»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что президенту Армении следовало не «расссказывать сказки» французским компаниям, а сосредоточить внимание «на ужасающей экономической ситуации в своей стране».

Как сообщает Trend, находяшийся с визитом в Париже президент Азербайджана сказал об этом на встрече с членами бизнес-совета Движения предприятий Франции (MEDEF).



«Когда мне сказали, что президент Армении, выступая в MEDEF несколько дней назад, пытался дискредитировать Азербайджан и его экономику вместо того, чтобы убеждать инвесторов инвестировать в свою страну, то я удивился. Он говорил об инновациях, говорил, что Армения - страна инноваций. Скажу открыто, что мы в Азербайджане над этим смеялись, потому что есть очень известное изречение – «если ты так умен, то почему так беден». Тот факт, что Армения не обладает природными ресурсами, не означает, что народ должен страдать от этого. У большинства развитых стран, включая Францию, нет природных ресурсов. Однако они развивают свои страны благодаря правильному управлению, прозрачности, надежности, стандартам, образованию, знаниям и инновациям. Поэтому пусть президент Армении, вместо того, чтобы рассказывать сказки французским компаниям, лучше сосредоточит внимание на ужасающей экономической ситуации в своей стране, где больше половины населения не имеет никаких перспектив на будущее, живет ниже уровня бедности», - сказал Ильхам Алиев.