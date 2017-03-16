Граждане ОАЭ смогут ездить в Армению без виз

Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении сегодня на заседании одобрило проект решения об упразднении въездных виз для граждан Объединенных Арабский Эмиратов (ОАЭ).

Как отметил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, целью проекта решения является стимулирование туризма.



Соглашение о либерализации визового режима между Арменией и Эмиратами было достигнуто в ноябре 2016 года в ходе визита президента Армении в ОАЭ.