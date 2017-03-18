Известный блогер Антон Носик едет в Арцах, называя Сафарова «людоедом»

Ереван /Медиамакс/. Известный российский блогер и общественный деятель Антон Носик сообщил, что едет в Арцах.

«Утром еду в Нагорно-Карабахскую Республику, она же древний армянский Арцах.



Говорят, красивейшее место во всём Закавказье. Есть мнение, что всякий, кто туда въезжает, нарушает территориальную целостность Азербайджана. Меня это не смущает, потому что само существование Азербайджана в качестве суверенного государственного образования я считаю досадной исторической ошибкой и недоразумением. Вот как не существовало такой страны до 1918 года, так и в последующие эпохи карта мира могла бы прекрасно без неё обойтись. Жаль, что эта счастливая возможность была упущена.



Нынешняя дремучая, клептократическая семейная диктатура, где людоеда Рамиля Сафарова считают национальным героем, а блоггера Лапшина - опасным государственным преступником, ничем не заслужила, чтобы я учитывал её мнение о «правильных» границах.



Единственной причиной затянувшегося пребывания этой страны на картах мира были и остаются углеводороды. Нефть и газ составляют 88,2% азербайджанского экспорта. И экстрадиция Лапшина из Минска, и триумфальное освобождение душегуба Сафарова из венгерской тюрьмы - сделки, оплаченные нефтедолларами.



Что останется от Азербайджана, когда эти шальные деньги закончатся?



Поживём - увидим. Ждать осталось не очень долго», - написал Антон Носик.



Медиамакс отмечает, что Антон Носик не впервые выражает поддержку Арцаху. В апреле 2016 года, после «четырехдневной войны», он разместил на своей странице в Фейсбуке фото с надписью «Я Арцах!».



В последние годы Антон Носик не раз выступал с осуждением героизации экстрадированного из Венгрии азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство спящего армянского лейтенанта.