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Из Грузии в Армению нелегально ввезена пусковая труба комплекса «Игла»


Фото: http://www.nrttv.com


Ереван/Медиамакс/. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении (СНБ) обнаружили и конфисковали пусковую трубу зенитно-ракетного комплекса «Игла» с ракетой 9M39, нелегально ввезенную в Армению из Грузии.

В сообщении СНБ отмечается, что транспортировкой занимались граждане Армении.

По факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны двое лиц.

Предварительное следствие продолжается.

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