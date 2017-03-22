Из Грузии в Армению нелегально ввезена пусковая труба комплекса «Игла»

Ереван/Медиамакс/. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении (СНБ) обнаружили и конфисковали пусковую трубу зенитно-ракетного комплекса «Игла» с ракетой 9M39, нелегально ввезенную в Армению из Грузии.

В сообщении СНБ отмечается, что транспортировкой занимались граждане Армении.



По факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны двое лиц.



Предварительное следствие продолжается.