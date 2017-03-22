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1237 фотографий и 184 фильмов предствлено на конкурсы «Аврора»


Фото: Aurora Prize


Ереван /Медиамакс/. Завершен прием заявок на участие в фотоконкурсе и конкурсе короткометражных фильмов «Аврора».

На фотоконкурс «Аврора» представлено 1237 фотографий из 48 стран, в том числе из Армении, России, США, Аргентины, Колумбии, Таиланда, Грузии и других.

На конкурс короткометражных фильмов «Аврора» участники из 27 стран представили 184 роликов.

Все фотографии и фильмы, соответствовавшие техническим условиям конкурса, представлены на суд жюри. Жюри конкурса короткометражных фильмов возглавляет режиссер Эдгар Багдасарян, фотоконкурса – фотограф Джон Стенмайер.

В соответствии с условиями конкурсов, все выбранные снимки и ролики должны раскрывать авторское понимание идей гуманизма и иллюстрировать критерии отбора лауреата премии «Аврора»: мужество, решимость, воздействие.

Результаты фотоконкурса и конкурса короткометражных фильмов «Аврора» будут объявлены в апреле 2017 года.

Гуманитарная инициатива «Аврора» вручит 4000 долларов режиссеру лучшего ролика. Обладатели второго и третьего места получат 2000 и 1500 долларов соответственно.

Автор лучшей фотографии будет удостоен награды в размере 2500 долларов, а участникам фотоконкурса, занявшим второе и третье места, вручат 1500 и 1000 долларов. Победители смогут получить свои призы в мае на специально организованной церемонии, а лучшие работы будут представлены публике во время серии мероприятий, приуроченных к вручению премии «Аврора».

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