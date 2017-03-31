2 апреля в Дилижане, помимо выборов, пройдет и «День добрых дел»

Ереван /Медиамакс/. 2 апреля по инициативе Dilijan Community Center (DCC) в Дилижане пройдет День добрых дел.

Армения впервые присоединится к этой глобальной благотворительной акции.



«Идея проведения подобного мероприятия витала в воздухе давно, и когда волонтеры Dilijan Community Center предложили поучаствовать в глобальной акции «День добрых дел», мы с удовольствием их поддержали и помогли составить программу», - сказал директор DCC Василий Бардадымов.



В течение всего дня волонтеры будут разрисовывать городские стены в районе Шамахян, собирать одежду для нуждающихся семей и книги для школы №5, раздавать прохожим веселые открытки, читать детям в библиотеке, убирать мусор и сажать деревья, а также учить всех желающих делать бумажные фонарики.



Ожидается, что в акции примут участие более 100 волонтеров из Дилижана.



«День добрых дел» впервые прошел в 2007 году в Израиле. В 2016 году в акции приняли участие 1 500 000 человек из 75 стран.