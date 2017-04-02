Прокуратура изучила 729 сообщений об избирательных нарушениях

Ереван/Медиамакс/. По данным на 13:00 часов рабочая группа Генпрокуратуры Армении изучила 729 публикаций и сообщений об избирательных нарушениях в ходе голосования.
В прокуратуре отметили, что 75 сообщений содержали очевидные признаки избирательных нарушений.
Для выяснения указанных в сообщениях обстоятельств они были отправлены в участковые отделения полиции и Следственного комитета Армении.
41 из данных 75 сообщений касались случаев голосования за других лиц или повторного голосования, 25 - нарушения тайны голосования, 9 - препятствования свободной реализации избирательного права граждан.
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