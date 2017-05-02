Подведены итоги Творческого конкурса «Аврора»

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Ереване назвали победителей творческого конкурса «Аврора», проведенного среди детей.

Первый приз конкурса был присужден семилетней Арпи Газарян, учащейся Ереванского центра детского творчества имени Генриха Игитяна.



Тринадцатилетняя Софья Яковлева, посещающая Студию детского творчества в Саратове, заняла второе место, а одиннадцатилетняя Анна Костандян, ученица «Гаспарян-Арт Студио», – третье.



Решением жюри Гуманитарная инициатива «Аврора» также присудила особые призы двум участникам: Джасмине Ованнисян (11 лет, село Неркин Геташен, Армения) и Рудольфу Аванесяну (14 лет, Ереван, Армения).



Помимо призов, победители также получат возможность посетить церемонию вручения премии «Аврора», которая состоится 28 мая в Ереване.



«Нас весьма впечатлило число детей, принявших участие в конкурсе. «Аврора» позволила им понять ценность их творчества. Дети смогли осознать, что они делают что-то важное, и это их вдохновило. Присланные работы оценивались с точки зрения соответствия заявленной теме и по уровню исполнения. Все работы были превосходными, но нам все же пришлось выбрать лучшие. Победителями могут считать себя все участники конкурса», – отметил Тигран Матулян, член жюри Творческого конкурса «Аврора».



Церемония награждения победителей Творческого конкурса «Аврора» прошла в Доме-музее Ованеса Туманяна в Ереване, в рамках открытия выставки 63 лучших работ, присланных на конкурс.



Выставка продлится до конца мая.



В Творческом конкурсе «Аврора», о начале которого было объявлено в январе 2017 года, принимали участие дети в возрасте от 7 до 14 лет. На конкурс было прислано более 1000 заявок из Армении, Нагорно-Карабахской Республики, России, Киргизии, Грузии, Турции, США, Канады, Венесуэлы и Франции.