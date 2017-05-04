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Апрельский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет объем освещения работы членов правительства в армянских интернет-медиа в апреле 2017 года.

Результаты мониторинга 124 информационных агентств свидетельствуют о том, что тройка наиболее часто освещаемых министров выглядит следующим образом:

1.    Министр обороны Армении Виген Саргсян: 1296 публикаций.

2.    Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян: 1046 публикаций.

3.    Министр образования и науки Левон Мкртчян: 543 публикации.

Фото: MaxMonitor


Реже других освещалась работа следующих трех министров:

1.    Министр территориального управления и развития Давид Локян – 124 публикации.

2.    Министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян – 105 публикаций.

3.    Вице-премьер, министр международной экономической интеграции Ваче Габриелян – 63 публикации.

По сравнению с мартом в апреле количество упоминаний членов кабинета министров в интернет-СМИ сократилось.

Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний министров и не отражают оценочную окраску публикаций.

Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Абонентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.

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