Апрельский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ

Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет объем освещения работы членов правительства в армянских интернет-медиа в апреле 2017 года. Фото: MaxMonitor
Результаты мониторинга 124 информационных агентств свидетельствуют о том, что тройка наиболее часто освещаемых министров выглядит следующим образом:
1. Министр обороны Армении Виген Саргсян: 1296 публикаций.
2. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян: 1046 публикаций.
3. Министр образования и науки Левон Мкртчян: 543 публикации.
Реже других освещалась работа следующих трех министров:
1. Министр территориального управления и развития Давид Локян – 124 публикации.
2. Министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян – 105 публикаций.
3. Вице-премьер, министр международной экономической интеграции Ваче Габриелян – 63 публикации.
По сравнению с мартом в апреле количество упоминаний членов кабинета министров в интернет-СМИ сократилось.
Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний министров и не отражают оценочную окраску публикаций.
Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Абонентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.
Фото: MaxMonitor
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