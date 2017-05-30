Том Катена: Я просто вернусь к своей работе

Ереван /Медиамакс/. Лауреат международной гуманитарной премии «Аврора» Том Катена сказал на пресс-конференции после церемонии, что после мероприятий собирается просто вернуться к своей работе.

«Я довольно стеснителен и ничего не говорил своим пациентам. Я сказал, что еду в Армению на церемонию. Когда вернусь, просто скажу: ну что, вернемся к нашим делам. Не думаю, что могу многое рассказать им. Мне не нужны шум и крики, я просто хочу вернуться к своей работе. Но, конечно, мне интересно, как меня встретят»,- сказал Том Катена.



Доктор Том сказал, что разделит $ 1 млн между номинированными им тремя организациями, которые смогут использовать эти средства по своему усмотрению.



«Конечно, хорошо, что средства пойдут номинированный мною организациям, но, в первую очередь, ценность премии состоит в том, что «Аврора» привлекает внимание людей к тому, что происходит в горах Нуба в Судане», - отметил он.



Говоря о сумме, которую получит сам, Том сказал: «Люди советуют мне потратить свою часть денег на путешествия, но, вероятно, я потрачу ее на больницу. Нам нужно оборудование и там еще многое нужно сделать».



Том мечтает о том, чтобы в Нубийских горах были преданные своему делу врачи: он сможет уехать из Судана только тогда, когда будет уверен, что нубийцы в надежных руках. Он рассказал, что в настоящее время двое молодых нубийцев получают медицинское образование в университете, еще несколько человек проходят переподготовку прямо в больнице и помогают ему.



«Врачам, которые приезжают в Нубийские горы, не стоит рассчитывать на многое, там нет перспектив купить особняк и заработать много денег. Я надеюсь, что именно местные жители будут становиться врачами и работать в своем регионе»,- сказал врач.



Том Катена сказал, что сейчас работает для чернокожего населения Африки, но, кто знает, возможно, в будущем будет работать в другом месте, и от этого его рвение не изменится.



«Все мы дети Божьи, независимо от цвета кожи. Я смотрю на них и не вижу разницы между нами. Они – мои браться и сестры», - сказал американский миссионер.



В ходе своего выступления в ходе церемонии Том рассказал о своей работе в Нубийских горах и о своих переживаниях: «Иногда люди спрашивают меня, что самое сложное в моей работе? Сложнее всего видеть смерть своих пациентов. Можете себе представить, что ежедневно у меня на руках умирают 2-3 больных?».



Смерти в результате бомбежки, умирающие от эпидемий дети, смерти от рака, во время беременности или при родах, от старости, от огнестрельного оружия, от ожогов, - так проходят будни доктора Тома в больнице.



«Когда люди умирают, боль и скорбь всего мира сгущаются над моей головой, сдавливают мне грудь, я не могу дышать. Я сажусь, хватаю голову руками и начинаю думать. Потом я выхожу из кабинета, мечтая, чтобы бомба попала в меня, потому что эта боль выше моих сил. Потом я вдруг вижу ребенка, который говорит мне: «Эй, доктор»! Он просто хочет поиграть со мной. Потом бабушка мне говорит: «Спасибо, за то, что Вы рядом». Потом кто-то еще говорит: «Пожалуйста, не бросайте нас». И я постепенно прихожу в чувство. Я понимаю, что мы перфекционисты. Люди, которые веками притеснялись и травмировались, не хотят совершенства и не ждут чуда. Им нужно только сострадание, чтобы кто-то разделил с ними их страдания»,- сказал Том Катена, получая награду.



Свой визит в Армению Том Катена описал следующим образом: «За всю свою жизнь я не встречал таких радушных и гостеприимных людей. Здесь я себя чувствую так, как будто я у себя дома, на кухне, готовлю еду вместе со всей семьей. Спасибо вам за это».



Обладатель премии «Оскар», сопредседатель Отборочной комиссии премии «Аврора» Джордж Клуни поздравил Тома Катену и сказал:



«Сегодня, когда войны и насилие угрожают сломить дух людей и посеять в их сердцах страх, особенно важно чествовать и поддерживать таких героев как Том Катена, которые самоотверженно помогают другим не просто выжить, но и добиться процветания. Том Катена – настоящий пример для подражания для всех нас и прекрасное доказательство того, что обычные люди способны изменить ситуацию к лучшему».



Доктор Катена получит грант в размере 100 000 долларов и возможность продолжить эстафету добра, пожертовав прилагающуюся к премии награду в 1 млн долларов выбранным им организациям. Доктор Катена разделит награду между следующими организациями:



- Фонд Африканская медицинская миссия (AMHF, США)

- Aktion Canchanabury (Германия)

- Совет католической медицинской миссии (CMMB, США)



Последние девять лет доктор Катена, которого местные жители называют «доктор Том», находился на дежурстве 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Он работает в католической больнице Mother of Mercy, где оказывает медицинскую помощь более 750 000 жителей Нубийских гор. В регионе продолжается гражданская война и вооруженные столкновения между правительством Судана и Народной армией освобождения Судана. Некоторые люди вынуждены идти почти неделю, чтобы добраться до госпиталя. В больницу обращаются пациенты с самыми разными жалобами, в том числе получившие ранения во время бомбежек, страдающие от истощения и малярии. Доктору Катене приходится делать более 1000 операций каждый год.



«Доктор Катена – живое воплощение духа премии «Аврора». Мы хотели бы выразить свою глубочайшую благодарность не только ему лично, но и всем людям и организациям по всему миру, которые поддерживают его и вдохновляют не бросать свою благородную миссию, несмотря на исключительно трудные условия, в которых Тому приходится работать. Для нас огромная честь рассказать всему свету историю доктора Катены и привлечь внимание общественности к существующему в мире добру. Мы надеемся, что это позволит помощи ближнему стать частью нашей глобальной культуры», – заявил Рубен Варданян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора».