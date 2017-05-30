Аврора «трансформирует нашу боль»

Ереван /Медиамакс/. Соучредитель гуманитарной премии «Аврора» Вардан Грегорян сказал на пресс-конференции после церемонии, что инициатива «Аврора» не носит националистического характера, а является международной.

«Начиная с 1950-х годов армяне тратят огромные ресурсы, пытаясь рассказать людям о Геноциде армян. Однако «Аврора» привлекла больше внимания к Геноциду армян - как к международной проблеме прав человека. Мы всегда национализируем этот вопрос, однако нужно попытаться сделать его международным, потому что армяне всегда участвовали в создании общечеловеческих ценностей», - сказал Вардан Грегорян.



Он отметил, что у инициативы всегда найдутся критики, но что они могут предложить взамен?



«Рубен и Нубар из своих личных средств сделали пожертвование на это дело. Они могли купить на эти деньги бриллианты, могли спустить их в игорных домах Армении. Я не слышал, чтобы кто-то критиковал игорные дома. Будут люди, которые скажут: почему бы не потратить эти деньги на еду? Да, на эти деньги можно было бы прокормиться месяц или два, но это не решило бы наших проблем»,- сказал Вардан Грегорян.



Соучредитель инициативы «Аврора» Нубар Афеян сказал, что инициатива посвящена не столько Геноциду, сколько помощи людям, пережившим подобные ужасы.



«Мы обсуждаем с Рубеном и Варданом вопрос, как можно пробудить чувства ответственности и благодарности во всем мире и, в частности, в армянах. Потому что в нашей борьбе за справедливость мы полностью поглощены передающимся из поколения в поколение менталитетом жертвы, потому что Геноцид не признан наследниками виновников и крупными западными державами. Все это время мы не могли трансформировать свою боль, использовать ее на пользу кому-то, поделиться своим опытом и примером с теми, кто нуждается в этом», - сказал он.



«Мы верим, что успех «Авроры» обусловлен тем, что это международная премия - независимая, прозрачная и профессиональная», - отметил Рубен Варданян.



Он сказал, что «Аврора» является нейтральной инициативой и не зависит от правительств. «Мы не выбираем хорошие или плохие стороны. Если человек спасает жизни, неважно - на какой он стороне. У Маргерит Баранкитс нет паспорта, потому что президент Бурундии считает ее преступницей. Но для нас она героиня»,- сказал Рубен Варданян.