Танкян намерен основать в Армении международный фестиваль

Ереван/Медиамакс/. Солист группы System of a Down, общественный деятель Серж Танкян намерен организовать в Армении международный рок-фестиваль.

В беседе с AFP он сказал, что идея пока еще находится на начальной стадии.



Серж Танкян выразил надежду, что Армения сможет интегрироваться в календари европейских летних фестивалей.



«Всегда мечтал о том, чтобы основать в Армении международный музыкальный фестиваль», - отметил Танкян.



Медиамакс напоминает, что 23 апреля 2015 года группа System of a Down дала незабываемый концерт на Площади Республики Еревана.







Серж Танкян сказал, что во время концерта смотрел на молодых людей и вспоминал своих предков.



«В некотором смысле могу сказать, что вся карьера System of a Down строилась ради этого одного концерта», - отметил Серж Танкян.



Медиамакс напоминает, что в апреле текущего года Серж Танкян, Атом Эгоян и Арсине Ханджян посетили Армению и Арцах.