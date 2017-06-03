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Танкян намерен основать в Армении международный фестиваль


Серж Танкян
Серж Танкян

Фото: Martin Walter


Ереван/Медиамакс/. Солист группы System of a Down, общественный деятель Серж Танкян намерен организовать в Армении международный рок-фестиваль.

В беседе с AFP он сказал, что идея пока еще находится на начальной стадии.

Серж Танкян выразил надежду, что Армения сможет интегрироваться в календари европейских летних фестивалей.

«Всегда мечтал о том, чтобы основать в Армении международный музыкальный фестиваль», - отметил Танкян.

Медиамакс напоминает, что 23 апреля 2015 года группа System of a Down дала незабываемый концерт на Площади Республики Еревана.


Серж Танкян сказал, что во время концерта смотрел на молодых людей и вспоминал своих предков.

«В некотором смысле могу сказать, что вся карьера System of a Down строилась ради этого одного концерта», - отметил Серж Танкян.

Медиамакс напоминает, что в апреле текущего года Серж Танкян, Атом Эгоян и Арсине Ханджян посетили Армению и Арцах.

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