Танкян намерен основать в Армении международный фестиваль

Ереван/Медиамакс/. Солист группы System of a Down, общественный деятель Серж Танкян намерен организовать в Армении международный рок-фестиваль.
В беседе с AFP он сказал, что идея пока еще находится на начальной стадии.
Серж Танкян выразил надежду, что Армения сможет интегрироваться в календари европейских летних фестивалей.
«Всегда мечтал о том, чтобы основать в Армении международный музыкальный фестиваль», - отметил Танкян.
Медиамакс напоминает, что 23 апреля 2015 года группа System of a Down дала незабываемый концерт на Площади Республики Еревана.
Серж Танкян сказал, что во время концерта смотрел на молодых людей и вспоминал своих предков.
«В некотором смысле могу сказать, что вся карьера System of a Down строилась ради этого одного концерта», - отметил Серж Танкян.
Медиамакс напоминает, что в апреле текущего года Серж Танкян, Атом Эгоян и Арсине Ханджян посетили Армению и Арцах.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.