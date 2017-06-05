Послы Teach for Armenia, создающие будущее

Конец этого учебного года был очень трогательным для учительницы истории и обществознания села Лернаовит Лорийской области Зины Гукасян и ее учеников: ученики прощались со своей любимой учительницей.



Зина – одна из 14 молодых людей, которые два года назад решили изменить не только свою, но и жизнь живущих в Армении детей, отправившись преподавать в сельских школах. После двухлетней работы они завершили проект Teach for Armenia и стали послами равенства образования в Армении.



25-летняя Зина вспоминает, что день ее первой поездки в деревню был очень волнительным.



«Сидя в маршрутке, думала, смогу ли я оправдать ожидания людей? Вчера мы вместе с моей ученицей Арпине ехали в той же маршрутке в Ереван. Всю дорогу Арпине рассказывала, как изменилась их жизнь за эти два года, с каким удовольствием они стали ходить в школу и насколько насыщенными стали их будни».



4 июня Зина приняла участие в торжественной церемонии «Я становлюсь послом» первых выпускников проекта, одной из ведущих которой была Арпине.



Международник по профессии, Зина отмечает, что этот проект изменил всю ее жизнь, дал возможность развивать новые качества и навыки.



«Сельская жизнь, ежедневная работа с детьми дает огромное воодушевление, так что призываю всех подать заявку и получить такой опыт»,- говорит она.



Сэм Симонян Фото: Teach for Armenia

Вероника Зонабенд Фото: Teach for Armenia

Лариса Ованнисян Фото: Teach for Armenia