Послы Teach for Armenia, создающие будущее

Конец этого учебного года был очень трогательным для учительницы истории и обществознания села Лернаовит Лорийской области Зины Гукасян и ее учеников: ученики прощались со своей любимой учительницей.
Зина – одна из 14 молодых людей, которые два года назад решили изменить не только свою, но и жизнь живущих в Армении детей, отправившись преподавать в сельских школах. После двухлетней работы они завершили проект Teach for Armenia и стали послами равенства образования в Армении.
25-летняя Зина вспоминает, что день ее первой поездки в деревню был очень волнительным.
«Сидя в маршрутке, думала, смогу ли я оправдать ожидания людей? Вчера мы вместе с моей ученицей Арпине ехали в той же маршрутке в Ереван. Всю дорогу Арпине рассказывала, как изменилась их жизнь за эти два года, с каким удовольствием они стали ходить в школу и насколько насыщенными стали их будни».
4 июня Зина приняла участие в торжественной церемонии «Я становлюсь послом» первых выпускников проекта, одной из ведущих которой была Арпине.
Международник по профессии, Зина отмечает, что этот проект изменил всю ее жизнь, дал возможность развивать новые качества и навыки.
«Сельская жизнь, ежедневная работа с детьми дает огромное воодушевление, так что призываю всех подать заявку и получить такой опыт»,- говорит она.
Фото: Teach for Armenia
Президент образовательного фонда «Симонян» Сэм Симонян в своем выступлении вспомнил, как два года назад познакомился с основателем Teach for Armenia Ларисой Ованнисян. Идея настолько воодушевила его, что Симонян решил полностью финансировать деятельность проекта в первый год. Сэм Симонян выразил удовлетворение тем, что инициативу также поддерживают фонд Scholae Mundi Armenia и Всеармянский благотворительный союз (AGBU).
Президент Попечительского совета Teach for Armenia, президент фонда Scholae Mundi Armenia Вероника Зонабенд отметила, что роль учителей в любом обществе весьма велика, но, к сожалению, в Армении она в некоторой степени снизилась.
Фото: Teach for Armenia
«Но сейчас, приводя лучших специалистов в эту сферу, мы пытаемся повысить роль и важность этой профессии. Очень важно, что Teach for Armenia является частью глобальной сети, это значит, что Армения связывается с миром. Этот проект также служит мостом между Арменией и диаспорой»,- отметила она.
Вероника Зонабенд сказала, что один из извлеченных за эти два года уроков заключается в том, что отбор участников чрезвычайно важен. «Мы должны их поддерживать, воодушевлять, поскольку они выходят из привычной для себя жизненной колеи и часто живут в достаточно тяжелых условиях. Мы должны сделать все возможное, чтобы их мотивация оставалась на высоком уровне».
Подытожив прошедшие два года, основатель проекта Лариса Ованнисян отметила, что они не ожидали, что проект и его участников настолько тепло примут в регионах.
Фото: Teach for Armenia
«Я получаю колоссальную энергию от отношения сельчан к учителям и очень рада, что наше движение началось. 20-30% участников приезжают из Диаспоры, а 70% – из различных уголков Армении и Арцаха. Мы очень горды, что создали всеармянский проект и вместе с Диаспорой продвигаем нашу страну вперед»,- отметила она.
Основатель проекта заявила, что с сентября в проекте будет задействовано более 80 участников, которые будут работать с 5000 детьми.
С 2017 года расширится география школ, учителя TFA появятся также в Ширакской области.
«С первого же года работы мы сотрудничали с Гюмрийским государственным педагогическим институтом, и они часто призывали нас отправиться в Ширакскую область: мы рады, что будем работать и там. Предполагаем в ближайшие пять лет иметь учителей во всех областях».
Лариса Ованнисян отметила, что есть необходимость вовлечения лучших специалистов в процесс изменения будущего страны, и призвала не бояться, принимая решение участвовать в проекте.
«Если вы спросите наших 14 послов, они ответят, что даже не заметили, как прошли эти два года. За это время они нашли себя, и это стоит много. Призываю нашу молодежь посредством какого-либо сумасшедшего проекта познать собственный потенциал и любовь к стране».
Фото: Teach for Armenia
Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян заявил, что в этом проекте важны три принципа. «Первый – это доверие: мы должны суметь сформировать доверие по отношению друг к другу и к образовательной системе. Второй принцип, заложенный в основу проекта, – дух волонтерства, без которого невозможно обеспечить прогресс. Третий, самый важный принцип – это ответственность, которую мы все должны разделять, понимая, что имеем дело с народом, который желает продолжить свое гордое существование, и основной инструмент для этого - образование».
Директор по отбору участников Teach for Armenia Тени Авакян отметила, что приехав в регионы, участники проекта привносят новый дух, а у детей появляется желание вносить лепту в развитие своих общин.
На данный момент проект Teach for Armenia представлен в 35 школах-партнерах в 5 областях Армении - 42 участника двух потоков проекта работают с 2663 детьми.
Мари Тарьян
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