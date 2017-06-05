ГК «Ташир» открыла Центр отличия в Политехническом университете

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Национальном политехническом университете состоялось открытие Центра отличия, на котором присутствовал президент Армении Серж Саргсян.

Центр создан совместными усилиями французской «Шнейдер электроник» и российской «Ташир».



Центр отличия открывается в Армении спустя три месяца после подписания в Париже меморандума о сотрудничестве между входящей в состав ГК «Ташир» компанией «Электросети Армении» и французской компанией, состоявшегося в рамках официального визита Сержа Саргсяна во Францию.



Присутствовавший на открытии центра директор группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, президент «Шнейдер электроник» в странах СНГ Йохан Вандерплайетс, председатель Совета директоров ЗАО «ЭСА» Карен Дарбинян заверили, что десятки студентов и молодых ученых будут иметь возможность развивать навыки и знакомиться с современными технологиями в сфере энергетики и автоматизации.



Новый центр будет полезным также для состоявшихся специалистов сферы электроснабжения.