ГК «Ташир» открыла Центр отличия в Политехническом университете

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Национальном политехническом университете состоялось открытие Центра отличия, на котором присутствовал президент Армении Серж Саргсян.
Центр создан совместными усилиями французской «Шнейдер электроник» и российской «Ташир».
Центр отличия открывается в Армении спустя три месяца после подписания в Париже меморандума о сотрудничестве между входящей в состав ГК «Ташир» компанией «Электросети Армении» и французской компанией, состоявшегося в рамках официального визита Сержа Саргсяна во Францию.
Присутствовавший на открытии центра директор группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, президент «Шнейдер электроник» в странах СНГ Йохан Вандерплайетс, председатель Совета директоров ЗАО «ЭСА» Карен Дарбинян заверили, что десятки студентов и молодых ученых будут иметь возможность развивать навыки и знакомиться с современными технологиями в сфере энергетики и автоматизации.
Новый центр будет полезным также для состоявшихся специалистов сферы электроснабжения.
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