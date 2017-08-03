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Учение по управлению потоками мигрантов прошло на армяно-грузинской границе


Фото: МЧС

Фото: МЧС

Фото: МЧС

Фото: МЧС

Фото: МЧС


Ереван /Медиамакс/. Международная организация по миграции ООН и министерство по чрезвычайным ситуациям Армении провели совместное учение на пограничном пропускном пункте Гогаван на тему «Управление миграционными потоками, возникшими в результате крупных бедствий или военных действий».

Целью учения является апробирование процедур, расширения миграционного лагеря на пограничных пропускных пунктах, навыков управляющего персонала в случае проникновения на территорию Армении миграционных потоков.

Согласно сценарию учения, из-за кризиса в условной соседней стране на пограничных пунктах Армении наблюдается рост числа людей, желающих перейти государственную границу.

В частности, из пограничных пунктов Бавры, Гогавана и Баграташена сообщают о росте числа людей, запрашивающих въезд в Армению. В гипотетических приграничных странах наблюдается создание лагерей мигрантов.

«Подобные учения необходимо проводить в максимально приближенном к реальному положению формате, чтобы мы смогли выявить имеющиеся недочеты и устранить их», - отметил министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян.

Он обсудил вместе с министром внутренних дел Грузии Серабом Малания рамки армяно-грузинского сотрудничества в случае возникновения подобных ситуаций, подтвердив готовность работать сообща.

Теоретическая часть учения продолжится еще 2 дня.

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