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На «Аллее славы» в Голливуде открыли звезду Шарля Азнавура


Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. 24 августа на «Аллее славы» в Голливуде прошла церемония открытия звезды почета Шарля Азнавура.

Артист получил награду в номинации «Живое исполнение». Звезда находится по соседству со знаменитым театром Pantages.



За более чем 70 лет музыкальной карьеры Азнавур записал 1400 песен (автором 1300 из них является он сам) и выпустил более 390 пластинок, все на разных языках. Многие из его пластинок были признаны «золотыми» и «платиновыми». Азнавур снялся в более чем 90 фильмах.

С целью придать новый импульс благотворительной деятельности маэстро в 2017 году Шарль Азнавур и его сын Никола Азнавур объявили о создании фонда «Азнавур», основной миссией которого является реализация образовательных, социальных и культурных проектов.

В рамках визита Азнавура в США фонд «Азнавур» представит миссию фонда и первый проект - создание интерактивного музея и культурного центра Шарля Азнавура в Ереване.

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