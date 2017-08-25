На «Аллее славы» в Голливуде открыли звезду Шарля Азнавура

Ереван/Медиамакс/. 24 августа на «Аллее славы» в Голливуде прошла церемония открытия звезды почета Шарля Азнавура.

Артист получил награду в номинации «Живое исполнение». Звезда находится по соседству со знаменитым театром Pantages.







За более чем 70 лет музыкальной карьеры Азнавур записал 1400 песен (автором 1300 из них является он сам) и выпустил более 390 пластинок, все на разных языках. Многие из его пластинок были признаны «золотыми» и «платиновыми». Азнавур снялся в более чем 90 фильмах.



С целью придать новый импульс благотворительной деятельности маэстро в 2017 году Шарль Азнавур и его сын Никола Азнавур объявили о создании фонда «Азнавур», основной миссией которого является реализация образовательных, социальных и культурных проектов.



В рамках визита Азнавура в США фонд «Азнавур» представит миссию фонда и первый проект - создание интерактивного музея и культурного центра Шарля Азнавура в Ереване.