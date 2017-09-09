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Началась разработка повестки цифровизации Армении


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян присутствовал сегодня на открытии конференции «Повестка цифровизации Армении».

Конференция организована Центром стратегических инициатив правительства Армении при поддержке финансируемой Европейским союзом программы «Развитие и стратегические исследования».

Целью конференции является объявление о старте разработки повестки цифровизации Армении и подготовка проекта документа.

Конференция продлится два дня. Первый день будет посвящен международным тенденциям цифровых стратегий и возможностям их использования в Армении.

Во второй день представители правительства и эксперты будут работать над проектом документа «Повестка цифровизации Армении».
 
Планируется, что проект будет готов до конца года.

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