Началась разработка повестки цифровизации Армении

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян присутствовал сегодня на открытии конференции «Повестка цифровизации Армении».
Конференция организована Центром стратегических инициатив правительства Армении при поддержке финансируемой Европейским союзом программы «Развитие и стратегические исследования».
Целью конференции является объявление о старте разработки повестки цифровизации Армении и подготовка проекта документа.
Конференция продлится два дня. Первый день будет посвящен международным тенденциям цифровых стратегий и возможностям их использования в Армении.
Во второй день представители правительства и эксперты будут работать над проектом документа «Повестка цифровизации Армении».
Планируется, что проект будет готов до конца года.
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