Академический хор Армении выступил в Татеве

Ереван/Медиамакс/. Сегодня по инициативе фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) и программы «Возрождение Татева» на территории монастырского комплекса Татев прошел концерт Государственного национального академического хора Армении.

Под руководством художественного руководителя и главного дирижера, единственного народного артиста СССР в Армении Ованнеса Чекиджяна хор исполнил произведения Комитаса, Екмаляна, Моцарта, Верди и Чайковского.



«Татев – удивительное место. Я много раз бывал в Татеве, но на этот раз, на радость мне, мы выступили здесь с концертом. Монастырь Татев, смотрящий на нас со своей 1111-летней высоты, принял нас тепло. Символично, что 16 октября исполняется 7 лет со дня запуска канатной дороги «Крылья Татева»»,- отметил маэстро Ованнес Чекиджян.



Концерт хора – одно из мероприятий, направленных на возрождение духовной и культурной жизни в Татеве. На концерте присутствовали жители прилегающих к Татевскому монастырю общин, множество гостей и туристов из-за рубежа и Армении.



«Изучая страницы истории, мы видим, что 1111-летний Татевский монастырь был кузницей армянской духовной музыки. Концерт Государственного национального академического хора Армении на территории монастыря является лучшим примером сохранения и продолжения вековых традиций армянской духовной музыки», - отметил настоятель Татевского монастыря, игумен Микаел Геворгян.



«Концерт хора стал своеобразной попыткой свести наше культурное прошлое с настоящим в одном пространстве – организовать во дворе Татевского монастыря концерт хора под руководством маэстро Чекиджяна. Как Татев, так и хор являются исключительными духовными и культурными ценностями не только для армян. Эти голоса звучали с лучших сцен мира, а Татев и программа «Возрождение Татева» смогли объединить людей разных национальностей и вероисповедания. Эта встреча рано или поздно должна была состояться. Этот концерт был хорошим поводом, чтобы жители прилегающих к монастырю общин и гости пообщались с живой легендой – маэстро Чекиджяном и приобщились к искусству хора под его руководством»,- отметила менеджер культурных программ фонда IDeA Элеонора Малхасян.