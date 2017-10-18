Фонд FAST проведет свое первое мероприятие в Ереване

Ереван /Медиамакс/. 19 октября в Ереване состоится международный семинар «Машинное обучение как стимул для научных открытий».
Семинар совместно организовали Национальный фонд науки США (US National Science Foundation – NSF) и Научно-технологический фонд Армении (FAST).
Семинар станет одним из крупнейших научных мероприятий в регионе и привлечет ученых, являющихся ведущими специалистами в представленных на семинаре сферах.
Семинар объединит более 200 исследователей, занимающихся наукой о данных (Data Science) и смежными дисциплинами, с целью создания платформы для стабильного межнаучного сотрудничества и стимулирования научных открытий в этой области.
Семинар имеет цель стать платформой для тесного общения молодых исследователей и аспирантов отрасли с ведущими специалистами с мировым именем и для дальнейшего расширения сотрудничества.
На открытии семинара выступят премьер-министр Армении Карен Карапетян, сооснователь FAST Нубар Афеян, сопредседатели семинара Арам Галстян и Наира Овакимян.
Семинар ««Машинное обучение как стимул для научных открытий» стартует в 09:00 часов в гостинице «Армения Мариотт».
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