Фонд FAST проведет свое первое мероприятие в Ереване

Ереван /Медиамакс/. 19 октября в Ереване состоится международный семинар «Машинное обучение как стимул для научных открытий».

Семинар совместно организовали Национальный фонд науки США (US National Science Foundation – NSF) и Научно-технологический фонд Армении (FAST).



Семинар станет одним из крупнейших научных мероприятий в регионе и привлечет ученых, являющихся ведущими специалистами в представленных на семинаре сферах.



Семинар объединит более 200 исследователей, занимающихся наукой о данных (Data Science) и смежными дисциплинами, с целью создания платформы для стабильного межнаучного сотрудничества и стимулирования научных открытий в этой области.



Семинар имеет цель стать платформой для тесного общения молодых исследователей и аспирантов отрасли с ведущими специалистами с мировым именем и для дальнейшего расширения сотрудничества.



На открытии семинара выступят премьер-министр Армении Карен Карапетян, сооснователь FAST Нубар Афеян, сопредседатели семинара Арам Галстян и Наира Овакимян.



Семинар ««Машинное обучение как стимул для научных открытий» стартует в 09:00 часов в гостинице «Армения Мариотт».