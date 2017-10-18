1193 просмотров

Фонд FAST проведет свое первое мероприятие в Ереване


Фото: FAST


Ереван /Медиамакс/. 19 октября в Ереване состоится международный семинар «Машинное обучение как стимул для научных открытий».

Семинар совместно организовали Национальный фонд науки США (US National Science Foundation – NSF) и Научно-технологический фонд Армении (FAST).

Семинар станет одним из крупнейших научных мероприятий в регионе и привлечет ученых, являющихся ведущими специалистами в представленных на семинаре сферах.

Семинар объединит более 200 исследователей, занимающихся наукой о данных (Data Science) и смежными дисциплинами, с целью создания платформы для стабильного межнаучного сотрудничества и стимулирования научных открытий в этой области.

Семинар имеет цель стать платформой для тесного общения молодых исследователей и аспирантов отрасли с ведущими специалистами с мировым именем и для дальнейшего расширения сотрудничества.

На открытии семинара выступят премьер-министр Армении Карен Карапетян, сооснователь FAST Нубар Афеян, сопредседатели семинара Арам Галстян и Наира Овакимян.

Семинар ««Машинное обучение как стимул для научных открытий» стартует в 09:00 часов в гостинице «Армения Мариотт».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Октябрь 18, 2017 12:07
Виген Саргсян следит за СМИ посредством системы MaxMonitor

Общество | Октябрь 18, 2017 10:54
Фонд FAST проведет свое первое мероприятие в Ереване

Нагорный Карабах | Октябрь 18, 2017 09:29
ОБСЕ ожидает «конкретных шагов» от Еревана и Баку
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017