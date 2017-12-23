Ереван /Медиамакс/. 16 октября в Ереване откроется центр немецкого Института Гете.

Открытие центра будет сопровождаться выставкой «Ереван, столица мечты».



Выставка является одним из стартапов регионального проекта Local Modernity’s, посвященных архитектуре постсоветсоветских стран XX века и немецком и европейском влиянии на них.



Новый центр собрал под одной крышей культурные инициативы, немецкий читальный зал, функционирующий уже 6 лет Центр языка.



Деятельность центра Института Гете будет нацелена на объединение разных экспертов культурной сферы и активного сотрудничества с ними. Действующий в центре немецкий читальный зал станет контактной точкой для любителей культуры и искусства и будет пополняться фильмами, тематическими коллекциями архитектуры и изобразительного искусства.



Церемония открытия состоится 16 декабря в 17:00 по адресу Мгера Мкртчяна 1.