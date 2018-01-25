Вышла в свет книга «Игрок» о Кирке Кркоряне

Ереван /Медиамакс/. 24 января в США вышла в свет книга «Игрок» (The Gambler), повествующая об американском бизнесмене армянского происхождения Кирке Кркоряне.
Автором книги является журналист-расследователь газеты The Los Angeles Times Уильям Ремпель.
При написании книги он беседовал с друзьями и родственниками Кирка Кркоряна, работал в архивах, изучал публикации в прессе.
В интервью с The New York Times Уильям Ремпель признался, что когда издатель предложила ему написать книгу, он почти ничего не знал о Кирке Кркоряне.
Автор отметил, что одним из его самых больших открытий стало героическое прошлое Киркоряна. В годы Второй мировой войны он был военным летчиком, став одним из первопроходцев полярного маршрута.
29 января в посольстве Армении в США состоится встреча с Уильямом Ремпелем, который представит свою книгу и ответит на вопросы гостей.
Медиамакс отмечает, что книгу можно заказать на сайте Amazon.
Кирк Кркорян скончался 15 июня 2015 года в возрасте 98 лет.
Кирк Кркорян происходил из семьи Агарона Григоряна, бежавшего в Фрезно из Харберда.
Кирк Кркорян осуществил множество благотворительных программ для Армении и армян. В 2004 году за заслуги перед отечеством Кирк Киркорян был удостоен звания Национального Героя Армении.
После землетрясения в Спитаке и в годы блокады Армении Кирк Кркорян оказал огромную поддержку Армении и Арцаху.
Учрежденный Кркоряном фонд «Линси» с 2001 года выделил Армении 151 миллионов долларов на строительство дорог, реставрацию культурных учреждений, строительство домов в зоне бедствия и реализацию множества других программ.
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