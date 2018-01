Вышла в свет книга «Игрок» о Кирке Кркоряне

Ереван /Медиамакс/. 24 января в США вышла в свет книга «Игрок» (The Gambler), повествующая об американском бизнесмене армянского происхождения Кирке Кркоряне.

Автором книги является журналист-расследователь газеты The Los Angeles Times Уильям Ремпель.



При написании книги он беседовал с друзьями и родственниками Кирка Кркоряна, работал в архивах, изучал публикации в прессе.



В интервью с The New York Times Уильям Ремпель признался, что когда издатель предложила ему написать книгу, он почти ничего не знал о Кирке Кркоряне.



Автор отметил, что одним из его самых больших открытий стало героическое прошлое Киркоряна. В годы Второй мировой войны он был военным летчиком, став одним из первопроходцев полярного маршрута.



29 января в посольстве Армении в США состоится встреча с Уильямом Ремпелем, который представит свою книгу и ответит на вопросы гостей.



Медиамакс отмечает, что книгу можно заказать на сайте Amazon.



Кирк Кркорян скончался 15 июня 2015 года в возрасте 98 лет.