Рубен Варданян: расширение «Авроры» ставит новые требования

Ереван /Медиамакс/. Соучредитель международной гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян заявил, что «Аврора» обретает международный охват.
Расширение «Авроры» предъявляет «новые требования и изменения», заявил Варданян в интервью передаче «Пост Фактум» телекомпании «Армения».
«Мы начинали не с премии, а со сбора историй о спасшихся и спасителях»,- напомнил Рубен Варданян. Он заметил, несмотря на то, что «Аврора» ежегодно вручает премию, «это не конкурс», в котором бывают победители и проигравшие.
«Когда мы начинали этот проект, у нас были опасения, что в первый год мы получим истории последних 30 лет, и в последующем они будут повторяться. Однако ежегодно мы наблюдаем рост числа историй и героев. Мы получаем новые истории о людях, о которых ничего не знали. Растет также география стран. В этом году на получение премии выдвинуто 509 кандидатур из 115 стран, и это фантастические цифры»,- отметил Рубен Варданян.
Рубен Варданян рассказал также о расширении состава отборочной комиссии «Авроры», членами которой в 2017 году стали Саманта Пауэр, Лорд Ара Дарзи и Бернар Кушнер.
«Можем без излишней скромности отметить, что у нас беспрецедентный состав отборочной комиссии. Приятно, что столь известные люди присоединяются к этому гуманитарному движению», - подчеркнул он.
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