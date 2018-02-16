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Давид Тоноян посетил спасательные отряды Сочи



Ереван/Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян, участвующий в инвестиционном форуме в Сочи, посетил местные подразделения МЧС России.

В МЧС Армении отметили, что министр посетил 19-й пожарно-спасательную часть по охране Олимпийского парка, которая была признана лучшей в России в 2014 году.

Давид Тоноян посетил также оперативный штаб МЧС России и Сочинский филиал Центра управления кризисных ситуаций, который был учрежден в рамках подготовительных работ по обеспечению безопасности на Олимпийских играх 2014 года.
   
Подразделение оснащено современным оборудованием и технологиями, благодаря которым реализуется круглосуточный (в том числе космический) мониторинг оперативной ситуации. Центр подключен к системе «Безопасный город», которая позволяет отслеживать ситуацию с помощью размещенных в городе видеокамер.

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