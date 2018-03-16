Гарегин Второй отправится в Украину

Ереван /Медиамакс/. Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй отбывает сегодня с двухдневным визитом в армянскую епархию Украины по случаю освещения 17 марта новой церкви Св. Григория Просветителя в Днепре.
16 марта Верховный Патриарх совершит чин освещения кафедрального собора епархии в Киеве.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.