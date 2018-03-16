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Гарегин Второй отправится в Украину


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй отбывает сегодня с двухдневным визитом в армянскую епархию Украины по случаю освещения 17 марта новой церкви Св. Григория Просветителя в Днепре.

16 марта Верховный Патриарх совершит чин освещения кафедрального собора епархии в Киеве.

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