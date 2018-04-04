Мартовский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ

Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в марте 2018 года.
По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых освещаемых министров выглядит следующим образом:
1. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 1419 публикаций.
2. Министр юстиции Давид Арутюнян: 954 публикации.
3. Министр обороны Виген Саргсян: 810 публикаций.
Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:
1. Министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян: 125 публикаций.
2. Начальник полиции Владимир Гаспарян: 112 публикаций.
3. Министр труда и социальных вопросов Артем Асатрян:93 публикации.
Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.
Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за март доступны в нижеприведенной таблице.
Министр
Позитивная
Нейтральная
Негативная
Эдвард Налбандян
351
110
0
Давид Арутюнян
84
200
21
Виген Саргсян
143
91
12
Левон Алтунян
69
68
16
Левон Мкртчян
54
57
17
Ваан Мартиросян
79
31
2
Армен Амирян
77
32
1
Сурен Караян
71
30
2
Давид Локян
26
56
4
Ашот Манукян
24
56
3
Ваче Габриелян
15
48
5
Арцвик Минасян
28
34
0
Грануш Акопян
38
21
2
Давид Тоноян
53
6
0
Вардан Арамян
29
20
1
Артем Асатрян
16
13
13
Игнатий Аракелян
26
15
0
Грачья Ростомян
15
21
2
Владимир Гаспарян
10
16
8
Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.