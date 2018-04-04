Мартовский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ

Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в марте 2018 года.



По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых освещаемых министров выглядит следующим образом:



1. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 1419 публикаций.



2. Министр юстиции Давид Арутюнян: 954 публикации.



3. Министр обороны Виген Саргсян: 810 публикаций.



Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:



1. Министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян: 125 публикаций.



2. Начальник полиции Владимир Гаспарян: 112 публикаций.



3. Министр труда и социальных вопросов Артем Асатрян:93 публикации.



Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.



Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за март доступны в нижеприведенной таблице.





Министр Позитивная Нейтральная Негативная Эдвард Налбандян 351 110 0 Давид Арутюнян 84 200 21 Виген Саргсян 143 91 12 Левон Алтунян 69 68 16 Левон Мкртчян 54 57 17 Ваан Мартиросян 79 31 2 Армен Амирян 77 32 1 Сурен Караян 71 30 2 Давид Локян 26 56 4 Ашот Манукян 24 56 3 Ваче Габриелян 15 48 5 Арцвик Минасян 28 34 0 Грануш Акопян 38 21 2 Давид Тоноян 53 6 0 Вардан Арамян 29 20 1 Артем Асатрян 16 13 13 Игнатий Аракелян 26 15 0 Грачья Ростомян 15 21 2 Владимир Гаспарян 10 16 8



Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.