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Мартовский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в марте 2018 года.

По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых освещаемых министров выглядит следующим образом:

1. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 1419 публикаций.

2. Министр юстиции Давид Арутюнян: 954 публикации.

3. Министр обороны Виген Саргсян: 810 публикаций. 

Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:

1. Министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян: 125 публикаций.

2. Начальник полиции Владимир Гаспарян: 112 публикаций.

3. Министр труда и социальных вопросов Артем Асатрян:93 публикации.


Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.

Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за март доступны в нижеприведенной таблице.

 

Министр

Позитивная

Нейтральная

Негативная

Эдвард Налбандян

351

110

0

Давид Арутюнян

84

200

21

Виген Саргсян

143

91

12

Левон Алтунян

69

68

16

Левон Мкртчян

54

57

17

Ваан Мартиросян

79

31

2

Армен Амирян

77

32

1

Сурен Караян

71

30

2

Давид Локян

26

56

4

Ашот Манукян

24

56

3

Ваче Габриелян

15

48

5

Арцвик Минасян

28

34

0

Грануш Акопян

38

21

2

Давид Тоноян

53

6

0

Вардан Арамян

29

20

1

Артем Асатрян

16

13

13

Игнатий Аракелян

26

15

0

Грачья Ростомян

15

21

2

Владимир Гаспарян

10

16

8


Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.

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