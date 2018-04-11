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Презентован агрегатор новостей из ЕС и стран Восточного партнерства


Фото: https://www.united-europe.eu


Ереван/Медиамакс/. На веб-сайте EU NEIGHBOURS сегодня был презентован новый инструмент, который объединяет новости и статьи о сотрудничестве ЕС с восточными странами-соседями, в том числе Арменией.

Платформа EU NEIGHBOURS News объединяет новости и статьи, опубликованные на языках оригинала средствами массовой информации в 6 странах Восточного партнерства.

 

В настоящее время 32 онлайн-медиа являются частью платформы, и это число будет продолжать расти. EU NEIGHBORS News объединяет контент с помощью RSS-каналов, позволяя пользователям одновременно отслеживать все источники новостей.

 

Инструмент может использоваться для поиска статей по странам, дате или теме. Агрегатор новостей предлагает контент на 8 языках: армянском, белорусском, грузинском, румынском, украинском, азербайджанском, русском и английском. Функция переводчика Google доступна пользователям для автоматического перевода любой статьи на другой язык.

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