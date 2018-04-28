1703 просмотров

Никол Пашинян встретился с Католикосом всех армян


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Сегодня, приняв приглашение Католикоса всех армян Гарегина Второго, лидер партии «Граждаский договор» Никол Пашинян посетил Первопрестольный Святой Эчмиадзин, где встретился с Верховным Патриархом.

В Святом Эчмиадзине сообщают, что «на встрече обсуждались вопросы, касающиеся внутриполитической ситуации в Армении».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Апрель 28, 2018 18:49
РПА не выдвинет кандиатата в премьер-министры

Политика | Апрель 28, 2018 14:21
Президент провел встречи с С.Саргсяном и К.Карапетяном

Общество | Апрель 28, 2018 14:10
Никол Пашинян встретился с Католикосом всех армян
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe