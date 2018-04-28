Никол Пашинян встретился с Католикосом всех армян

Ереван /Медиамакс/. Сегодня, приняв приглашение Католикоса всех армян Гарегина Второго, лидер партии «Граждаский договор» Никол Пашинян посетил Первопрестольный Святой Эчмиадзин, где встретился с Верховным Патриархом.
В Святом Эчмиадзине сообщают, что «на встрече обсуждались вопросы, касающиеся внутриполитической ситуации в Армении».
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