Вито и Аллахверды: история героев Арцаха и Азербайджана

Медиамакс продолжает проект «Особая папка», представляя неизвестные или малоизвестные детали различных событий.
В 1992 году в Карабахе находилась миссия ООН, заместителем руководителя которой был Стаффан де Мистура, который в настоящее время является спецпредставителем генерального секретаря ООН по Сирии.
Делегацию ООН с армянской стороны встретил командир Аскеранского оборонительного района Виталий Баласанян, с азербайджанской - командир Агдамского оборонительного района Аллахверды Багиров.
В начале видеоролика о визите миссии ООН вы можете видеть приветствие и рукопожатие Виталия Баласаняна и Аллахверды Багирова.
Из архива Асафа Гулиева
Виталий Баласанян рассказал Медиамакс о своей дружбе с Аллахверды Багировым, которая началась еще до войны.
Виталий Баласанян, герой Арцаха
Родился 5 марта 1959 года в Аскеране. В 1990 году был избран командиром сил самообороны Аскеранского района. В 1991 году был избран депутатом Верховного совета НКР первого созыва. В августе 1992 года был назначен командиром Аскеранского оборонительного района Армии обороны НКР, в 1996-1999 гг. был командиром воинского соединения, в 1998-1999 гг. был заместителем командующего Армии обороны НКР, с сентября 1999 года – заместителем министра обороны НКР. В марте 2000 года Виталию Баласаняну было присвоено звание генерал-майора. В 2005-2016 гг. был депутатом Национального Собрания Арцаха. В 2016 г. назначен секретарем Совета безопасности Арцаха.
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Я был близок с со старшим братом Аллахверды – Малеком. До войны я управлял заведением общественного питания, а Малек был директором ресторана в Агдаме. Так мы и познакомились.
Фото: Pan Photo
В конце восьмидесятых Малек стал руководителем отделения Народного фронта Азербайджана в Агдамском районе. В 1991 году Малека убили после митинга в Приморском парке Баку.
Аллахверды хорошо играл в футбол, у него была своя команда. После смерти брата он занял его место. В то время в Агдаме было два войска: одно было назначено официальным руководством Азербайджана, другое – Народным фронтом.
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Аллахверды Багиров
Родился 22 апреля 1946 года в Агдаме. Занимался спортом, руководил футбольным клубом «Карабах». В 1990 году вступил в Народный фронт Азербайджана, взяв на себя оборону Агдамского района. В азербайджанских источниках отмечается, что во время событий в Ходжалу Багирову удалось спасти много жизней.
Погиб 12 июня 1992 года. В 1993 году посмертно удостоился звания Национального героя Азербайджана.
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Аллахверды был хорошим человеком. Вообще, это была хорошая семья, я был близок с ними. У него был хороший отец, две сестры, и с одной из них - Светой - мы были близки. Несмотря на фамилию, Багировы были курдами по происхождению.
Наше знакомство и общение, однозначно, принесли пользу и мне, и ему. В те дни мы решали в те дни сотни вопросов. Людей, которые по тем или иным причинам оказывались на территории противника, мы могли возвращать при помощи Аллахверды. Из их тюрем мне удалось вызволить немало людей. Аллахверды был очень ответственным человеком: не было случая, чтобы я позвонил ему по какому-либо вопросу, и этот вопрос не был бы решен.
Фото: Wikipedia
Случалось, что наши раненые ребята оказывались на их стороне, и радист сообщал мне об этом. Я связывался с Аллахверды, и нам сразу возвращали раненых. Он не допускал, чтобы дело доходило до убийства наших людей…
Это в наши дни вражда усилилась: и войска настроены враждебно, и политические власти, что очень опасно. Тогда войска не были так враждебны: мы могли быстро решать вопросы, порой даже не докладывая руководству. Зачем мне было держать у себя тело азербайджанского солдата или удерживать раненого, если я знал, что мне вернут моих людей…
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Аллахверды погиб на нашей территории, при въезде в село Аранзамин: в УАЗ-е было пять человек. Они подорвались на мине 12 июня 1992 года… Аллахверды похоронен в Агдаме. Его могила сохранилась, рядо с ней его фотография…
Фото: источник неизвестен
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В Ходжалу мы стреляли, чтобы ликвидировать азербайджанские огневые точки и спасти свой народ. Мы и их людей спасали: в Ходжалу только я передал им 1250 человек. До передачи мы давали им еду и воду и обеспечили безопасным укрытием: так «геноцид» не делают. Нам было лишь нужно было устранить огневые точки, которые убивали наших людей.
С Виталием Баласаняном беседовала Сирануш Егиазарян
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