Вито и Аллахверды: история героев Арцаха и Азербайджана

Медиамакс продолжает проект «Особая папка», представляя неизвестные или малоизвестные детали различных событий.



В 1992 году в Карабахе находилась миссия ООН, заместителем руководителя которой был Стаффан де Мистура, который в настоящее время является спецпредставителем генерального секретаря ООН по Сирии.



Делегацию ООН с армянской стороны встретил командир Аскеранского оборонительного района Виталий Баласанян, с азербайджанской - командир Агдамского оборонительного района Аллахверды Багиров.



В начале видеоролика о визите миссии ООН вы можете видеть приветствие и рукопожатие Виталия Баласаняна и Аллахверды Багирова.





Из архива Асафа Гулиева



Виталий Баласанян рассказал Медиамакс о своей дружбе с Аллахверды Багировым, которая началась еще до войны.



Виталий Баласанян, герой Арцаха



Родился 5 марта 1959 года в Аскеране. В 1990 году был избран командиром сил самообороны Аскеранского района. В 1991 году был избран депутатом Верховного совета НКР первого созыва. В августе 1992 года был назначен командиром Аскеранского оборонительного района Армии обороны НКР, в 1996-1999 гг. был командиром воинского соединения, в 1998-1999 гг. был заместителем командующего Армии обороны НКР, с сентября 1999 года – заместителем министра обороны НКР. В марте 2000 года Виталию Баласаняну было присвоено звание генерал-майора. В 2005-2016 гг. был депутатом Национального Собрания Арцаха. В 2016 г. назначен секретарем Совета безопасности Арцаха.



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Я был близок с со старшим братом Аллахверды – Малеком. До войны я управлял заведением общественного питания, а Малек был директором ресторана в Агдаме. Так мы и познакомились.



Герой Арцаха Виталий Баласанян Фото: Pan Photo

Аллахверды Багиров

Аллахверды Багиров Фото: Wikipedia