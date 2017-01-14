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«Таинственная четверка», Генрих Мхитарян и… Обама


Татев, Тагуи, Тигран и Левон
Татев, Тагуи, Тигран и Левон

Фото: Из личных фотографий детей

Татев, Тагуи, Тигран и Левон
Татев, Тагуи, Тигран и Левон

Фото: Из личных фотографий детей

Татев, Тагуи, Тигран и Левон
Татев, Тагуи, Тигран и Левон

Фото: Из личных фотографий детей

Татев и Барак Обама
Татев и Барак Обама

Фото: Из личных фотографий детей


В последние дни в соцсетях «гуляет» фотография четырех детей, одетых в футболки с фамилией Генриха Мхитаряна. И пока все изучали «таинственную четверку» со спины, Медиамакс сумел ее «рассекретить».

Татев, Тагуи, Тигран и Левон - родные браться и сестры. Семья живет в Вашингтоне с 2006 года.

Отец семейства – большой футбольный фанат, и свою любовь к спорту он передал детям. Мама, хотя и не играет в футбол, поощряет любовь остальных к футболу и не пропускает выступления детей на поле. Большую роль играет и дедушка, живущий в Ереване. Именно он отправил в США четыре футболки с фамилией Мхитаряна.

Татев, Тагуи, Тигран и Левон Татев, Тагуи, Тигран и Левон

Фото: Из личных фотографий детей


15-летняя Татев родилась в Гюмри. В США занимается футболом с 8 лет, играет в команде старшей школы. Летние каникулы она проводит в Армении, где тренируется со сверстницами из гюмрийского клуба «Трибуна». В свободное время занимается судейством в юношеской лиге.

Татев добилась успехов и в баскетболе: она играет в баскетбольной команде своего класса. Мечтает стать первой армянской спортсменкой, которая будет представлять сборную Армении сразу в двух видах спорта.
Татев и Барак Обама Татев и Барак Обама

Фото: Из личных фотографий детей


Татев – отличница. Она уверена, что активные занятия спортом не могут мешать учебе. Самым ярким моментом в своей спортивной карьере считает матчи в рамках баскетбольного турнира против команды дочери президента США Барака Обамы. В ходе одного из них она даже сфотографировалась с американским президентом.

Татев мечтает, что когда-нибудь у нее будет такая же фотография с Генрихом Мхитаряном.

9-летняя Тагуи тоже увлекается футболом и делает первые шаги в качестве вратаря.
Татев, Тагуи, Тигран и Левон Татев, Тагуи, Тигран и Левон

Фото: Из личных фотографий детей


7-летний Тигран – без ума от футбола. Он – горячий фанат Генриха Мхитаряна. У него тоже уже есть успехи на футбольном поприще: в 2016 г. он участвовал в турнире лучших сборных города. Он мечтает стать превосходным футболистом, как его знаменитый соотечественник и выступать в лучших клубах мира.
А 2-летнему Левону просто нравится копировать других членов семьи и виснуть на ногах самой старшей сестры.

Лена Геворгян

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