«Таинственная четверка», Генрих Мхитарян и… Обама

В последние дни в соцсетях «гуляет» фотография четырех детей, одетых в футболки с фамилией Генриха Мхитаряна. И пока все изучали «таинственную четверку» со спины, Медиамакс сумел ее «рассекретить».



Татев, Тагуи, Тигран и Левон - родные браться и сестры. Семья живет в Вашингтоне с 2006 года.



Отец семейства – большой футбольный фанат, и свою любовь к спорту он передал детям. Мама, хотя и не играет в футбол, поощряет любовь остальных к футболу и не пропускает выступления детей на поле. Большую роль играет и дедушка, живущий в Ереване. Именно он отправил в США четыре футболки с фамилией Мхитаряна.



Татев, Тагуи, Тигран и Левон Фото: Из личных фотографий детей

Татев и Барак Обама Фото: Из личных фотографий детей