tobeamuse: Музы Климта и Пикассо получают вторую жизнь

Женщины, музы гениев, изображенные на холстах Пикассо, Матисса, Климта, Шиле кажутся нам неземными, божественными существами. Пробовали ли вы на миг представить, что они могут ожить и жить повседневной жизнью и заботами женщины 21-ого века, и даже носить модную сегодня одежду и аксессуары?



Воображение фотографа Лилии Корнели пошло по следам этих женщин, ей удалось найти в наше время муз художников и сфотографировать их в тех же позах, в которых их увековечили гениальные художники.



В Instagram вы можете найти проект To Be a Muse, в котором любая женщина может переместиться во времени и пространстве и на миг почувствовать себя прекрасной музой, вдохновившей художника.



- Лилия, когда Вы начали заниматься фотографией?



- Фотографировать я любила всегда, с самого раннего детства. У моего папы была пленочная камера «Зенит» и каждый раз, когда я доставала ее с полки, меня охватывало чувство восхищения, а процесс печати казался мне настоящим волшебством. После переезда в Германию, муж подарил мне первую цифровую камеру и я начала фотографировать для себя. Сначала - своих детей, цветы, а потом постепенно перешла на самую доступную на то время модель - себя.



- Что Вас вдохновило на воплощение проекта To Be a Muse?



- Переезд в Вену сыграл очень большую роль в моем творчестве. В этот город невозможно не влюбиться. Он дышит и живет искусством, и вдохновение поджидает на каждом углу. Чтобы процесс адаптации в новом городе прошел быстро и безболезнено, я начала фотографировать себя в образах с картин известных австрийских художников - Эгона Шиле, Густава Климта.



Лилия Корнели Фото: из личного архива

Римейк работы Эгона Шиле «Лежащая женщина в зеленых чулках» Фото: To Be a Muse

Римейк работы Анри Матисса Фото: To Be a Muse

Римейк работы Кранаха Фото: To Be a Muse

Римейк работы Джона Сингера Сарджента «Портрет доктора Поцци» Фото: To Be a Muse