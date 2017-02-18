tobeamuse: Музы Климта и Пикассо получают вторую жизнь

Женщины, музы гениев, изображенные на холстах Пикассо, Матисса, Климта, Шиле кажутся нам неземными, божественными существами. Пробовали ли вы на миг представить, что они могут ожить и жить повседневной жизнью и заботами женщины 21-ого века, и даже носить модную сегодня одежду и аксессуары?
Воображение фотографа Лилии Корнели пошло по следам этих женщин, ей удалось найти в наше время муз художников и сфотографировать их в тех же позах, в которых их увековечили гениальные художники.
В Instagram вы можете найти проект To Be a Muse, в котором любая женщина может переместиться во времени и пространстве и на миг почувствовать себя прекрасной музой, вдохновившей художника.
- Лилия, когда Вы начали заниматься фотографией?
- Фотографировать я любила всегда, с самого раннего детства. У моего папы была пленочная камера «Зенит» и каждый раз, когда я доставала ее с полки, меня охватывало чувство восхищения, а процесс печати казался мне настоящим волшебством. После переезда в Германию, муж подарил мне первую цифровую камеру и я начала фотографировать для себя. Сначала - своих детей, цветы, а потом постепенно перешла на самую доступную на то время модель - себя.
- Что Вас вдохновило на воплощение проекта To Be a Muse?
- Переезд в Вену сыграл очень большую роль в моем творчестве. В этот город невозможно не влюбиться. Он дышит и живет искусством, и вдохновение поджидает на каждом углу. Чтобы процесс адаптации в новом городе прошел быстро и безболезнено, я начала фотографировать себя в образах с картин известных австрийских художников - Эгона Шиле, Густава Климта.
Фото: из личного архива
Мне показалось очень интересным примерять на себе образы прошедших эпох. Иногда хочется чего-то необычного, творческого, полета фантазии, взгляда на себя с совершенно неожиданной стороны. И мне очень захотелось дать возможность каждой девушке почувствовать себя музой, ведь это так вдохновляет. Я решила приглашать в Вену и других девушек, желающих переместиться во времени и пространстве, стать художественным образом, прекрасной музой.
- На основе какого портрета была создана первая фотография?
- Самой первой картиной, римейк которой я сделала в Австрии, стала работа Эгона Шиле «Лежащая женщина в зеленых чулках». Я всегда любила работы Шиле, но, оказавшись в Вене, я погрузилась в его работы с головой. Его необыкновенные работы поразили меня в самое сердце и, увидев в анонсе одной из его выставок эту картину, я решила, что очень похожа на изображенную на ней модель (Адель Хармс - сестра жены Эгона Шиле ) и просто сняла свою версию на телефон.
Фото: To Be a Muse
После большого количества положительных откликов на мою фотографию я решила развить идею и дать возможность любому желающему почувствовать себя музой и примерить новый для себя образ.
- Kак Вы будете развивать проект?
- Проекту еще нет и года, а мы с моей командой - стилисткой из Гамбурга Ольгой Шлёмер и визажисткой из Вены Екатериной Бобровой - успели воспроизвести образы с картин более 10 знаменитых художников, среди которых - Густав Климт, Эгон Шиле, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Кис ван Донген и другие. В основном, это художники ХХ века, но у нас есть и образы средневековья. На самом деле, мы ориентируемся не на художников, а на наших муз, пытаясь найти для них подходящий образ.
Сейчас готовим совместный проект со знаменитым венским музеем «Альбертина», посвященный открытию ретроспективной выставки работ Эгона Шиле, а 10 марта состоится вернисаж выставки работ проекта То Be A Muse в Лиссабоне.
- Как Вы выбираете муз, и не трудно ли создавать персонажи, соответствующие фотографиям? Является ли обязательным условием сходство девушки с образом? В некоторых фотографиях схожесть просто поражает.
- Смысл проекта как раз в том, что мы не выбираем муз, музы выбирают нас. Любая девушка может участвовать в нашем проекте. Нам не интересно создавать образы искусственно и показывать их зрителю, мы хотим привлечь его в этот процесс, от выбора образа до подготовки одежды и аксессуаров. Мы не пытаемся в точности воссоздать все детали картин, мы передаем свой взгляд на них. Мы играем со временем, мешаем аксессуары - цель нашего проекта не копирование шедевров мирового искусства, а получение результатов игры воображения. Для нас самое важное в проекте To be A Muse - показать, что прекрасные незнакомки с картин художников, музы, которыми восхищаются поколения людей, - это прежде всего живые и реальные женщины. И в каждой из нас, наших современниц, живет частичка прекрасной музы. Именно поэтому у нас немало работ, в которых исторические костюмы заменены на предметы современной одежды. К примеру, в римейки работ Кранахов (старшего и младшего), Матисса и ван дер Вейдена были включены такие детали, как бейсболка, бандана, наушники. Иногда на сьемках мы используем редчайшие оригиналы из прошлых столетий.
Фото: To Be a Muse
Многие до нас делали похожие проекты - находили моделей схожих с музами великих художников и делали оммаж. Многие художники создавали свои римейки произведений мирового искусства исходя из своего внутреннего вдохновения. У нас же все происходит наоборот: к нам обращаются девушки, мы знакомимся с ними, вдохновляемся их красотой и начинаем подбирать образ именно под них. Это очень увлекательный и интересный процесс.
Фото: To Be a Muse
- Не подумываете ли вовлечь в проект мужчин?
- У нас уже была муза мужского пола. Мы снимали римейк портрета доктора Поцци кисти американского художника Джона Сингера Сарджента. С огромным удовольствием работаем и над мужскими образами, нам бы побольше смелых мужчин, готовых стать нашими музами.
Фото: To Be a Muse
- Возможно, что Вы попробуете также воссоздать женские образы, нарисованные армянскими художниками, например, Овнатаняном, Сарьяном, Каленцем или Минасом?
- В прошлом году я делала римейк автопортрета армянской художницы, дочери классика армянского искусства, Лавинии Бажбеук-Меликян, на творчество которой оказали влияние работы ее отца и Мартироса Сарьяна.
Фото: To Be a Muse
Этот портрет стал одним из самых своеобразных и любимых в серии. Я очень надеюсь, что прекрасные армянские девушки захотят стать нашими музами и с их помощью мы сможем воссоздать образы с работ великих армянских художников.
C Лилией Корнели беседовала Мариам Маноян
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