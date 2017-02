tobeamuse. Պիկասոյի,Կլիմտի մուսաները երկրորդ կյանք են ստանում

Պիկասոյի, Մատիսի, Կլիմտի, Շիլեի կտավներում պատկերված կանայք, հանճարների մուսաները մեզ ոչ հողեղեն, երկնային էակներ են թվում: Մի պահ փորձե՞լ եք պատկերացնել, որ նրանք կարող են կենդանություն ստանալ եւ ապրել 21-րդ դարի կնոջ առօրյայով եւ հոգսերով, կրել մեր օրերում նորաձեւ հագուստ եւ աքսեսուարներ:



Լուսանկարիչ Լիլիա Կորնելիի երեւակայությունը գնացել է այդ կանանց հետքերով, նրան հաջողվել է մեր ժամանակներում գտնել նկարիչների մուսաներին:



Instagram սոցիալական ցանցում կարող եք գտնել To Be a Muse նախագիծը, որտեղ ցանկացած կին կարող է տեղափոխվել ժամանակի եւ տարածության մեջ եւ մի պահ իրեն զգալ նկարչին ոգեշնչող չքնաղ մուսա:



To be a Muse նախագծի մասին Մեդիամաքսը զրուցել է ազգությամբ հայ լուսանկարիչ Լիլիա Կորնելիի հետ:



- Լիլիա, ե՞րբ սկսեցիք զբաղվել լուսանկարչությամբ:



- Ամենավաղ տարիքից սիրել եմ լուսանկարել: Հայրիկս ժապավենային «Զենիթ» ֆոտոխցիկ ուներ եւ ամեն անգամ այն դարակից հանելիս, հիացմունքի զգացում էի ունենում, իսկ երեւակման գործընթացն ինձ համար իսկական հրաշք էր: Գերմանիա տեղափոխվելուց հետո ամուսինս ինձ թվային ֆոտոխցիկ նվիրեց, եւ ես սկսեցի լուսանկարել: Սկզբում երեխաներիս էի լուսանկարում, ծաղիկներ, հետո աստիճանաբար սկսեցի նկարել այդ ժամանակ ինձ ամենահասանելի մոդելին` ինքս ինձ:



- Ի՞նչը ոգեշնչեց Ձեզ սկսել To Be a Muse նախագիծը:



-Վիեննա տեղափոխվելը շատ մեծ դեր ունեցավ իմ ստեղծագործական կյանքում: Անհնար է չսիրահարվել այս քաղաքին: Այն ապրում եւ շնչում է արվեստով, ոգեշնչումը սպասում է ամեն անկյունում: Որպեսզի նոր քաղաքում հարմարվելու գործընթացն արագ ու անցավ լինի, ես սկսեցի ինքս ինձ լուսանկարել հայտնի ավստրիացի գեղանկարիչներ Էգոն Շիլեի եւ Գուստավ Կլիմտի ստեղծագործությունների կերպարներում:



Լիլիա Կորնելին Լուսանկարը` անձնական արխիվից

Էգոն Շիլեյի «Պառկած կինը կանաչ զուգագուլպաներով» նկարի րիմեյքը Լուսանկարը` To Be a Muse

Մատիսի նկարի րիմեյքը Լուսանկարը` To Be a Muse

Կրանախի ստեղծագործության ժամանակակից րիմեյքը Լուսանկարը` To Be a Muse

Ջոն Սինգեր Սարջենի «Դոկտոր Պոցցիի դիմանկարի» րիմեյքը Լուսանկարը` To Be a Muse