Выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 14 мая

Ереван /Медиамакс/. Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 14 мая.



Проект соответствующего решения получил сегодня одобрение правительства Армении.



На предыдущих выборах в Совет старейшин Еревана, которые состоялись в мае 2013 года, победу одержала Республиканская партия Армении, набравшая 55,86% голосов. Мэром Еревана был избран Тарон Маргарян.