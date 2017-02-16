Выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 14 мая

Ереван /Медиамакс/. Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 14 мая.
Проект соответствующего решения получил сегодня одобрение правительства Армении.
На предыдущих выборах в Совет старейшин Еревана, которые состоялись в мае 2013 года, победу одержала Республиканская партия Армении, набравшая 55,86% голосов. Мэром Еревана был избран Тарон Маргарян.
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