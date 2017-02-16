444 просмотров

Выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 14 мая


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 14 мая.


Проект соответствующего решения получил сегодня одобрение правительства Армении.

На предыдущих выборах в Совет старейшин Еревана, которые состоялись в мае 2013 года, победу одержала Республиканская партия Армении, набравшая 55,86% голосов. Мэром Еревана был избран Тарон Маргарян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Февраль 16, 2017 15:31
UWC Дилижан присоединился к движению One billion rising

Нагорный Карабах | Февраль 16, 2017 15:19
Маркедонов: Проблема Карабаха не на первом плане для РФ

Армия и Полиция | Февраль 16, 2017 14:59
Солдат погиб в результате падения бульдозера
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017