Обсуждается вопрос строительства канатной дороги в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Мэр Еревана Тарон Маргарян обсудил с руководителем программ австрийской компании Doppelmayr Seilbahnen Валерием Яшиным возможности реализации инвестиционной программы по строительству новой канатной дороги в столице.

Пресс-служба мэрии Еревана сообщает, что представитель австрийской компании прибыл в Ереван по приглашению мэрии.



Тарон Маргарян подчеркнул, что строительство новой канатной дороги в Ереване будет иметь существенное значение в контексте реформ общественного транспорта.



«Политика мэрии Еревана направлена на развитие туристических инфраструктур, что в свою очередь будет способствовать реализации идеи превращения Еревана в туристический центр. Уверен, что строительство канатной дороги с этой точки зрения существенно поможет развитию сферы. Мэрия Еревана готова по возможности содействовать реализации подобных инвестиционных программ»,- отметил мэр.



Валерий Яшин отметил, что, учитывая рельефные условия Еревана и пробки, обусловленные постепенным ростом транспортных потоков, строительство новой канатной дороги может значительно разгрузить движение на улицах столицы.



На встрече была достигнута договоренность сформировать совместную рабочую группу, которая изучит инфраструктуры столицы, а также возможности и варианты реализации программы.