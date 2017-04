Трамп, Иран, Карабах, или что делать армянскому лобби?

Многие высокопоставленные политики и эксперты, приближенные к Кремлю, были уверены, что победа республиканца Дональда Трампа изменит характер американо-российских отношений. По мнению Москвы, новый президент США будет делать упор исключительно на решении внутриполитических проблем, а также сосредоточится на китайском направлении во внешней политике. По этому расчету Америка должна была ослабить свои позиции на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Более того, российские эксперты активно пропагандировали тезис о неизбежности конфликта между Вашингтоном и Брюсселем, что приведет к расколу НАТО. Ведущие правительственные СМИ одаривали Трампа положительными эпитетами, представляя его как будущего партнера в международных делах.



Однако последние события в Сирии вкупе с последовательной позицией новой администрации по украинскому вопросу привели к очередному витку напряженности между странами. Кризис американо-российского политического диалога не может не волновать широкую армянскую общественность, так как Вашингтон и Москва, наряду с Парижем, являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахско-азербайджанского конфликта. На официальном уровне Россия и США заявляют о необходимости мирного урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами. Действительно, контакты Кремля и Белого дома по этому вопросу стабильно сохранялись, несмотря на резкое ухудшение двусторонних отношений после украинского Майдана.



Однако, говоря о сохранении общего дипломатического тона, важно не упускать из вида многие объективные и субъективные факторы. Так, администрация демократа Барака Обамы не воспринимала Азербайджан в качестве серьезного партнера. Почему? Во-первых, было подписано соглашение с Ираном, что привело к резкому падению геополитического и геоэнергетического значения Азербайджана на Большом Ближнем Востоке. Не будем забывать, что именно иранская проблематика вкупе с энергетической привлекательностью превратили Азербайджан в важного партнера для Америки во время президентства Джорджа Буша-младшего. Во-вторых, Белый дом не скрывал своего недовольства тем, что политическое руководство в Баку систематически нарушает права человека и преследует своих политических оппонентов. Немаловажно и то, что аналогичным было отношение Обамы к турецкому режиму Эрдогана – главного союзника и лоббиста интересов Азербайджана. Эти объективные противоречия привели к тому, что политические симпатии Вашингтона были на армянской стороне.



Однако администрация Обамы осталась в прошлом. Значит ли это, что произойдут кардинальные изменения американской политики в карабахском направлении?



Традиционно, республиканцев отличает более жесткая и последовательная внешнеполитическая философия, в основе которой лежат защита и сохранение глобального лидерства Америки. Плохая новость для Армении и НКР заключается в том, что для нынешней администрации повышенный интерес представляет Иран. Это означает, что Белый дом будет делать ставку на укрепление отношений с Азербайджаном и Турцией. Убеждать Трампа в необходимости привлечения Баку для решения иранского вопроса будут турецкие и израильские власти в лице влиятельных лоббистов в Вашингтоне. В последний раз такая лоббистская работа привела к тому, что республиканец Буш-младший заморозил действие раздела 907 к закону в поддержку свободы, который запрещал американцам оказывать всяческую помощь Азербайджану. Таким образом, нет сомнений, что разные политические силы и лоббистские группы предпримут попытки актуализировать азербайджанский фактор.



Многие ключевые члены администрации Трампа выступают за необходимость скорейшего решения иранской проблемы. Так, министр обороны Джеймс Мэттис и глава ЦРУ Майк Помпео убеждены, что США должны использовать все возможности для максимального давления на Тегеран. У Вашингтона уже имеется опыт использования Азербайджана в качестве разведывательного плацдарма, и, вероятно, американцы захотят усилить свое присутствие в этой стране, если будет принято соответствующее политическое решение. Госсекретарь Рекс Тиллерсон - бывший глава корпорации Exxon Mobil - обладает широкими связями с представителями азербайджанских политических элит. Однако его положение очень уязвимо из-за чрезвычайно высокой ответственности, которую несет госсекретарь за то или иное внешнеполитическое решение. Кроме того, после скандальной отставки Майкла Флинна вряд ли Тиллерсон будет использовать свои лоббистские связи в политических целях, рискуя своим местом в Белом доме.



Балансировать позицию Мэттиса и Помпео в администрации будут советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и Рейнс Прибус – руководитель аппарата Белого дома. Макмастера характеризируют как сдержанного профессионала, знающего цену политическим просчетам. У него достаточно авторитета и влияния, чтобы выступить против решений таких матерых ястребов, как Мэттис и Помпео. Прибус, будучи этническим греком и активным членом различных про-греческих лоббистских групп, вряд ли будет пассивно наблюдать за активностью про-турецких и про-азербайджанских групп влияния.



Во втором эшелоне также присутствуют политики, эксперты и дипломаты, знающие тонкости карабахско-азербайджанского конфликта. Так, советником президента по вопросам России и Европы была назначена Фиона Хилл – эксперт влиятельного Брукингского института. Хилл выпустила множество материалов, в которых освещались политические процессы в Закавказье. Несмотря на то, что она имеет репутацию критика российской политики, Фиона Хилл осознает сложившиеся реалии в регионе, которые могут привести к широкомасштабному конфликту с непредсказуемыми последствиями. В связи с этим, она многократно призывала Белый дом проявлять осторожность в отношениях с Баку, который активно наращивает свои военно-технические возможности. По линии Госдепартамента евразийские дела будет курировать Джон Хефферн – бывший посол США в Армении. Хефферн был назначен на должность исполняющего обязанности помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии после ухода Виктории Нуланд. Если он сохранит свою позицию и будет окончательно утвержден в качестве советника, Тиллерсон получит одного из самых осведомленных дипломатов, знающих особенности карабахско-азербайджанского конфликта.



Важно также понимать, какие мозговые центры будут играть ключевую роль в принятии политических решений. Как правило, республиканские администрации пользуются услугами таких центров, как Heritage Foundation, Manhattan Institute for Policy Research, Lexington Institute, Hudson Institute, а также American Enterprise Institute. В случае с Трампом, широкие возможности получат Atlantic Council, президент которого был назначен послом США в Россию и Brookings, который получил в Белом доме прямого лоббиста в лице Фионы Хилл. Вышеперечисленные центры и институты имеют разную позицию по карабахско-азербайджанскому конфликту. Одни эксперты относятся с симпатией к Армении, другие к Азербайджану. Однако большинство из них придерживаются нейтральных позиций. Исходя из этого, армянская сторона должна активизировать свои контакты с ведущими консервативными центрами, лоббируя свою повестку.



Другая важнейшая политическая инстанция – это Конгресс. Демократы, не сумевшие взять Белый дом и Конгресс в ноябре 2016 года, объединились в борьбе с республиканцами и администрацией президента Трампа. Стремясь взять реванш на грядущих выборах 2018 года в Конгресс, «ослы» будут бороться за сохранение своего внешнеполитического наследия. Одним из главных достижений демократов стало соглашение с Ираном. Лидеры Демократической партии, без сомнений, мобилизуют все ресурсы, чтобы не допустить аннулирования подписанного соглашения и введения нового пакета санкций против Тегерана. Это противостояние по иранскому вопросу в Конгрессе, безусловно, отвечает интересам Армении и НКР, так как неопределенность американской политики в иранском направлении отдаляет перспективу сближения Вашингтона и Баку.



Следовательно, армянское лобби, ориентированное в основном на Демократическую партию, должно быть заинтересовано в блокировании любых инициатив, направленных против Ирана. Помимо этого, армянской диаспоре следует: а) инициировать масштабный процесс политических обсуждений по признанию независимости НКР на уровне отдельных штатов; б) начать широкую кампанию по восстановлению действия раздела 907 к закону в поддержку свободы; в) добиться от Конгресса увеличения внешних ассигнований для Армении и НКР; г) сформировать лоббистскую коалицию с другими этнолоббистскими группами влияния (греками, ирландцами, итальянцами, поляками) для борьбы с про-турецкими и про-азербайджанскими силами. На сегодняшний день, в армянский кокус входят многие влиятельные законодатели: Пол Райан - спикер Палаты представителей, Чарльз Шумер - лидер Демократической партии в Сенате, Эдвард Ройс - председатель комитета по иностранным делам в нижней палате, Адам Шифф - глава демократической фракции комитета по разведке и другие.



В целом, наличие серьезных внутренних противоречий в администрации Белого дома и Конгрессе позволяет надеяться на то, что в ближайшем будущем Америка сохранит сбалансированную политику в Закавказье с целью недопущения чрезмерного усиления кого-то из региональных игроков. Как уже отмечалось, многое будет зависеть от того, какое принципиальное политическое решение будет принято по Ирану.



Арег Галстян – кандидат исторических наук, постоянный автор/эксперт журналов The National Interest, Forbes, The Hill и The American Thinker. Высказанные в колонке мысли принадлежат автору и могут не совпадать с точкой зрения Медиамакс.