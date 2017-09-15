Сформируем суперповестку, создадим «армянский Бильбао»

19-20 сентября в Ереване пройдет очередной форум Армения-Диаспора. Не хочу злословить, но вряд ли от форума стоит ожидать революционных подвижек. На форуме планируется принять решение о создании Всеармянского Совета. Идея звучит величественно, но опыт показывает, что декларативные шаги и призывы не придают связям Армения-Диаспора дополнительную ценность.



Скоро исполнится два года, как к 100-летию Геноцида армян была принята Всеармянская декларация. Кто сегодня помнит, что написано в этом документе?



Приведу более свежий пример: в феврале 2017 года премьер-министр Армении Карен Карапетян обратился с призывом к армянам диаспоры, который не дал какого-либо прикладного результата.



Времена и ритм жизни изменились. Люди больше не хотят объединяться вокруг размытых идей и призывов. Особенно если речь идет о тех представителях диаспоры, которые не говорят на армянском, никогда не были в Армении, а своей исторической родиной считают Западную Армению - по примеру своих бабушек и дедушек.



В сегодняшнем мире, в котором возможности растут каждый день день, а время постоянно сжимается, людям надо предлагать привлекательную суперповестку, чтобы возврат к корням или возвращение в Армению рассматривались не как «историческая ответственность», а как реальное удовольствие.



Вчера мы рассказали о проекте возобновления работы армянского музея в Иерусалиме. Ближний Восток последние 100 лет играет ключевое значение в мире, и оно только усиливается. Иметь подобное наследие в Святом городе и относиться к нему, так делаем мы, – историческая глупость. В статье Клод-Армен Мутафян говорит, что для возобновления работы музея необходимо 2 миллиона евро, и патриарх Нурхан обещал раздобыть требуемую сумму.



Уверен, что если бы вопрос сбора 2 миллионов евро для армянского музея в Иерусалиме был бы должным образом включен в повестку форума Армения-Диаспора, став одним из его ключевых, сумму можно было бы собрать без труда. Многим захотелось бы стать частью проекта, который является реальным и ощутимым и вкупе с чувством национальной гордости позволит Армении продвигать свои интересы на Ближнем Востоке.



Есть множество других проектов, которые могут стать тем, что на Западе называют game changer.



Осенью 2012 года профессор Европейского астрофизического научного центра Гарик Исраелян и известный архитектор Мишель Мосесян обсуждали с президентом Арцаха Бако Саакяном идею строительства планетария в Арцахе. Прошло пять лет, проект так и остался всего лишь идеей. И причина не только в отсутствии финансовых средств, но и в нашей неспособности формировать повестку масштабных и смелых проектов.



Летом мы отдыхали в Стране Басков – в Сан-Себастьяне и Бильбао. Несколько моих знакомых, услышав о нашем намерении ехать в Бильбао, утверждали, что это «неинтересный индустриальный город». Оказавшись в Бильбао, я никак не мог понять, как можно было называть неинтересным этот фантастический город, в котором гармония старой и новой архитектуры, кажется, доведена до совершенства. Потом я догадался, что мои знакомые, по всей вероятности, читали о Бильбао до 1997 года, когда в сердце города на месте заброшенного порта был построен музей Гуггенхайма.





Фото: REUTERS



Это строение изменило все, Бильбао получил второе дыхание и стал городом, который ежегодно посещают миллионы людей. Власти Страны Басков вложили в проектирование и строительство музея более 120 миллионов долларов, вовсе не будучи богатыми. Зато они были умными.



Мы тоже умны, и поэтому пришло время осознать, что для придания нового заряда связям Армения-Диаспора необходима смелая и ясная повестка.



Два года назад Нубар Афеян в интервью с нами отмечал:



«Мы должны понимать, где слудет черпать вдохновение для нашей обновленной идентичности, которая может существовать как в Диаспоре, так и в Армении. Это интересный вызов. Ученые, философы, писатели и многие другие должны высказаться на этот счет и поделиться своими идеями с обществом».



Я думаю, что претворение в жизнь смелых проектов – лучший способ поиска этой новой идентичности.



Ара Тадевосян, директор Медиамакс