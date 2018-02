Пора показать клыки

Недавно президент Ильхам Алиев, выступая перед однопартийцами, заявил, что город Ереван и Сюникская область являются историческими территориями Азербайджана. Более того, он подчеркнул, что возвращение этих земель является стратегической целью его государства. Многие армянские и российские эксперты охарактеризовали это выступление как популистское, нацеленное на решение определенных электоральных задач на грядущих президентских выборах в стране. Подобная точка зрения подкрепляется тем, что Алиев не в первый раз называет Восточную Армению исторической частью Азербайджана и, следовательно, к этому не нужно относиться серьезно. Однако подобный взгляд на ситуацию, по моему мнению, является упрощенным. Почему последнее выступление Алиева должно быть воспринято крайне серьезно и как следует отвечать в подобных обстоятельствах?



С завершением холодной войны распалась система международных отношений, сформированная по итогам Второй мировой войны. Логика глобальной политики выстроена таким образом, что отмена одних правил игры должна привести к выработке новых. Однако в этот раз данная логика была нарушена, и мир получил гегемона в лице Соединенных Штатов, которые видели международную политику сквозь призму теории демократического мира. В свою очередь, вакуум системности миропорядка был со временем заполнен популизмом. Политическое пространство, где ранее действовали какие-то правила поведения, стало размываться и превращаться в одно гигантское поле, где происходит столкновение условных «хищников» и «травоядных». Страны, народы, государства и политики вынуждены подстраиваться под сложившиеся реалии и каждый день биться за выживание в этих геополитических джунглях.



Азербайджан избрал себе роль «хищника», аппетиты которого растут каждый день. Многочисленные крупные диверсии в арцахском направлении, обстрелы территории Армении и масштабная апрельская эскалация 2016 показали, что ограничиваться риторикой они не собираются. Кажущийся нам бреднями популизм Алиева в Баку резко трансформируется в реальные обстрелы и диверсии, за которые приходится платить самым дорогим – кровью армянских солдат и офицеров. Слова принимают реальные очертания, когда публикуется статистика, говорящая о том, что Азербайджан вышел в лидеры по объему прямых иностранных инвестиций в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Грузию. Последнюю география и наши просчеты в 90-х гг. превратили в важный фактор армянской политики.



Особенная активность наблюдается в области военно-технического сотрудничества с Россией, Беларусью и Казахстаном – стратегическими партнерами Армении по блоку ОДКБ. Бакинский хищник при поддержке старшего союзника в лице Турции, а также Израиля - крупного делового партнера – укрепляет свои позиции на западных фронтах борьбы. Сегодня Азербайджан тратит миллиарды долларов на покупку влияния в Соединенных Штатах, проявляя интерес не только к большой политике, но и к крупнейшим информационным ресурсам этой страны и влиятельным мозговым центрам, которые обеспечивают аналитическое сопровождение политических решений в Вашингтоне. И это только начало, не будем забывать о том, что Азербайджан по историческим параметрам достаточно молодой хищник (именно такой тип является наиболее опасным).



Сегодня мы резко поменялись местами. В 90-е гг. армянская сторона одержала победу на поле боя, а крупные лоббисты в Америке и Европе усилили ее политически (907-й раздел к закону в поддержку свободы, включение НКР в список правительственной помощи США и т.д.). Разные части армянского мира были воодушевлены появлением независимой страны и освобождением одной из частей Великой Армении. На некоторое мгновение мы почувствовали себя единым целым, и наша энергетическая мощь творила политические чудеса, которые пытались проанализировать такие гиганты мысли, как Збигнев Бжезинский и Генри Киссинджер. Вскоре мечты о воскрешении великой имперской нации стали растворяться в кипящих котлах внутренних проблем государства: коррупция, отток населения, упадок науки и образования и т.д.



Потеряв необходимое в некоторых порциях «политическое безумие» и жесткий популизм, мы встали перед необходимостью принять ряд важных психологических поправок. Освобожденный Арцах лишился статуса субъектности и более не участвует в переговорах; преступник, зарубивший армянского офицера Гургена Маргаряна, свободно разгуливает по разным столицам, а официальный Баку, который еще недавно был в глубоком военно-политическом нокдауне, совершает один акт агрессии за другим (в т.ч. используя оружие, проданное нашими партнерами по ОДКБ). Уже не мы говорим о необходимости сохранения своего исторического наследия, которое уничтожается в соседних странах, и не мы ставим грандиозные стратегические задачи возвращения в Баку и Нахиджеван (хотя бы на уровне жизненно важного в нынешних реалиях популизма).



Все в точности наоборот – наши соседи строят свою национальную идентичность на наследии, которое тысячелетиями создавалось нашими предками. Возможно, мы не осознаем этого сейчас, но любой антиармянский популизм со стороны Азербайджана, Турции и Грузии представляет серьезную угрозу долгосрочным интересам Армении. В подобных условиях мы должны реагировать соответствующим образом – как хищники, готовые броситься на противника в любую минуту. Ввиду отсутствия правил приличия в современных международных отношениях нам не стоит оглядываться на других крупных хищников - Москву, Брюссель, Вашингтон или Пекин. История должна была научить нас тому, что великие державы не заинтересованы в решении политических вопросов, основываясь на принципах логики и справедливости. Кто-то из партнеров Армении по ОДКБ отреагировал на заявление Алиева? Может быть, этот вопрос активно обсуждают в России, Америке и Европе? Или ООН собирается принять санкции против Азербайджана, который угрожает суверенной Армении? Вряд ли, ведь «хищники» вообще не любят дружить с мирными «травоядными». Они понимают лишь язык себе подобных.



Арег Галстян – кандидат исторических наук, постоянный автор/эксперт журналов The National Interest, Forbes, The Hill и The American Thinker.



Высказанные в колонке мысли принадлежат автору и могут не совпадать с точкой зрения Медиамакс.