5/10/15: Базы РФ в Грузии, тема признания НКР, Сафаров в Баку

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс запускает рубрику 5/10/15, которая будет каждую неделю представлять события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 28 АВГУСТА-03 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА
Армяно-американские военные связи
28 августа министр обороны Армении Серж Саргсян сказал, что армяно-американские военные связи развиваются «по нарастающей».
Выступая в Центре гуманитарного разминирования, созданного при содействии американского правительства, Серж Саргсян сказал, что скоро военные ведомства Армении и США приступят к реализации программ по обучению армянских военных кадров и модернизации системы связи армянских вооруженных сил.
Вывод российских баз из Грузии
29 августа глава действующей в Самцхе-Джавахети партии «Вирк» Давид Рстакян выразил надежду, что президент Эдуард Шеварднадзе не поддержит принятое парламентом постановление о выводе российских военных баз с территории Грузии.
Фото: REUTERS
Рстакян говорил, что форсированный вывод российской военной базы из Ахалкалаки может вызвать дестабилизацию в регионе, поскольку база является гарантом экономической стабильности жителей региона.
Процесс вывода российских баз из Грузии начался в 2005 году и завершился в 2007-м. К дестабилизации ситуации в Самцхе-Джавахети это не привело.
«Республика», Кочарян и импичмент
Экс-мэр Еревана Альберт Базеян заявил 29 августа, что вопрос начала процедуры импичмента президента Армении Роберта Кочаряна остается принципиальным для партии «Республика». Базеян говорил, что президент Армении «неоднократно нарушал Конституцию страны и превышал свои служебные полномочия».
Процедура импичмента начата не была.
Республиканская партия и Кочарян
3 cентября лидер парламентской фракции «Единство» Галуст Саакян заявил, что Республиканская партия Армении «вероятнее всего» поддержит кандидатуру Роберта Кочаряна на предстоящих в феврале 2003 года президентских выборах.
Галуст Саакян также заметил, что РПА «готова разделить ответственность с президентом Робертом Кочаряном за проведение честных и справедливых выборов».
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 28 АВГУСТА-03 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА
Признание независимости НКР: за и против
1 сентября пресс-секретарь МИД Армении Владимир Карапетян заявил, что «время признания Нагорного Карабаха со стороны Армении еще не пришло».
Фото: из архива В. Карапетяна
Так он прокомментировал представленный партией «Наследие» законопроект о признании НКР Арменией. «Признание НКР было и остается в арсенале внешней политики Армении. Оно должно состояться тогда, когда будет обладать наибольшей эффективностью и будет способствовать окончательному решению вопроса. Это время еще не пришло», - говорил Владимир Карапетян.
А председатель Национального Собрания Армении Тигран Торосян заявил 3 сентября, что «ежегодно принимая в качестве закона положение о предоставлении Нагорному Карабаху межгосударственного кредита, парламент Армении признает независимость НКР».
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 28 АВГУСТА-03 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Возвращение Сафарова в Азербайджан
31 августа отбывавший пожизненное наказание в Венгрии за жестокое убийство армянского офицера Гургена Маргаряна Рамиль Сафаров вернулся в Азербайджан и был немедленно помилован президентом страны Ильхамом Алиевым.
На экстренной встрече с иностранными послами президент Армении Серж Саргсян заявил, что Армения приняла решение приостановить дипломатические отношения с Венгрией.
«Своими совместными действиями власти Венгрии и Азербайджана открыли дверь для повторения подобных преступлений. Этим решением они выступают с посланием к убийцам. Они теперь знают, что преступление, совершенное на этнической или религиозной почве, может остаться безнаказанным», - заявил президент Армении.
Фото: REUTERS
В Будапеште несколько тысяч людей вышли на митинг протеста против действий правительства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.
Прошло 5 лет, отношения Армении и Венгрии остаются приостановленными.
Ара Тадевосян
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