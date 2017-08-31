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5/10/15: Базы РФ в Грузии, тема признания НКР, Сафаров в Баку


Участник акции протеста в Будапеште
Участник акции протеста в Будапеште

Фото: REUTERS

Эдуард Шеварднадзе
Эдуард Шеварднадзе

Фото: REUTERS

Владимир Карапетян
Владимир Карапетян

Фото: из архива В. Карапетяна


Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс запускает рубрику 5/10/15, которая будет каждую неделю представлять события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 28 АВГУСТА-03 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА

Армяно-американские военные связи

28 августа министр обороны Армении Серж Саргсян сказал, что армяно-американские военные связи развиваются «по нарастающей».

Выступая в Центре гуманитарного разминирования, созданного при содействии американского правительства, Серж Саргсян сказал, что скоро военные ведомства Армении и США приступят к реализации программ по обучению армянских военных кадров и модернизации системы связи армянских вооруженных сил.

Вывод российских баз из Грузии

29 августа глава действующей в Самцхе-Джавахети партии «Вирк» Давид Рстакян выразил надежду, что президент Эдуард Шеварднадзе не поддержит принятое парламентом постановление о выводе российских военных баз с территории Грузии.

Эдуард Шеварднадзе Эдуард Шеварднадзе

Фото: REUTERS


Рстакян говорил, что форсированный вывод российской военной базы из Ахалкалаки может вызвать дестабилизацию в регионе, поскольку база является гарантом экономической стабильности жителей региона.

Процесс вывода российских баз из Грузии начался в 2005 году и завершился в 2007-м. К дестабилизации ситуации в Самцхе-Джавахети это не привело.

«Республика», Кочарян и импичмент

Экс-мэр Еревана Альберт Базеян заявил 29 августа, что вопрос начала процедуры импичмента президента Армении Роберта Кочаряна остается принципиальным для партии «Республика». Базеян говорил, что президент Армении «неоднократно нарушал Конституцию страны и превышал свои служебные полномочия».

Процедура импичмента начата не была.    

Республиканская партия и Кочарян

3 cентября лидер парламентской фракции «Единство» Галуст Саакян заявил, что Республиканская партия Армении «вероятнее всего» поддержит кандидатуру Роберта Кочаряна на предстоящих в феврале 2003 года президентских выборах.

Галуст Саакян также заметил, что РПА «готова разделить ответственность с президентом Робертом Кочаряном за проведение честных и справедливых выборов».

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 28 АВГУСТА-03 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА

Признание независимости НКР: за и против

1 сентября пресс-секретарь МИД Армении Владимир Карапетян заявил, что «время признания Нагорного Карабаха со стороны Армении еще не пришло».
Владимир Карапетян Владимир Карапетян

Фото: из архива В. Карапетяна


Так он прокомментировал представленный партией «Наследие» законопроект о признании НКР Арменией. «Признание НКР было и остается в арсенале внешней политики Армении. Оно должно состояться тогда, когда будет обладать наибольшей эффективностью и будет способствовать окончательному решению вопроса. Это время еще не пришло», - говорил Владимир Карапетян.

А председатель Национального Собрания Армении Тигран Торосян заявил 3 сентября, что «ежегодно принимая в качестве закона положение о предоставлении Нагорному Карабаху межгосударственного кредита, парламент Армении признает независимость НКР».

•    5 ЛЕТ НАЗАД: 28 АВГУСТА-03 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Возвращение Сафарова в Азербайджан

31 августа отбывавший пожизненное наказание в Венгрии за жестокое убийство армянского офицера Гургена Маргаряна Рамиль Сафаров вернулся в Азербайджан и был немедленно помилован президентом страны Ильхамом Алиевым.

На экстренной встрече с иностранными послами президент Армении Серж Саргсян заявил, что Армения приняла решение приостановить дипломатические отношения с Венгрией.

«Своими совместными действиями власти Венгрии и Азербайджана открыли дверь для повторения подобных преступлений. Этим решением они выступают с посланием к убийцам. Они теперь знают, что преступление, совершенное на этнической или религиозной почве, может остаться безнаказанным», - заявил президент Армении.
Участник акции протеста в Будапеште Участник акции протеста в Будапеште

Фото: REUTERS


В Будапеште несколько тысяч людей вышли на митинг протеста против действий правительства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Прошло 5 лет, отношения Армении и Венгрии остаются приостановленными.

Ара Тадевосян

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5/10/15: Базы РФ в Грузии, тема признания НКР, Сафаров в Баку

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