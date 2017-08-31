5/10/15: Базы РФ в Грузии, тема признания НКР, Сафаров в Баку

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс запускает рубрику 5/10/15, которая будет каждую неделю представлять события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 28 АВГУСТА-03 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА



Армяно-американские военные связи



28 августа министр обороны Армении Серж Саргсян сказал, что армяно-американские военные связи развиваются «по нарастающей».



Выступая в Центре гуманитарного разминирования, созданного при содействии американского правительства, Серж Саргсян сказал, что скоро военные ведомства Армении и США приступят к реализации программ по обучению армянских военных кадров и модернизации системы связи армянских вооруженных сил.



Вывод российских баз из Грузии



29 августа глава действующей в Самцхе-Джавахети партии «Вирк» Давид Рстакян выразил надежду, что президент Эдуард Шеварднадзе не поддержит принятое парламентом постановление о выводе российских военных баз с территории Грузии.



Эдуард Шеварднадзе Фото: REUTERS

«Республика», Кочарян и импичмент

Республиканская партия и Кочарян

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 28 АВГУСТА-03 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА

Признание независимости НКР: за и против

Владимир Карапетян Фото: из архива В. Карапетяна

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 28 АВГУСТА-03 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Возвращение Сафарова в Азербайджан