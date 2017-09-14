5/10/15: Прогресс в Садараке, уход Портерфильда, Гленн Хьюз в Арцахе

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс запускает рубрику 5/10/15, которая будет каждую неделю представлять события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА
Прерванный диалог с Турцией
Министр иностранных дел Армении Вардан Осканян выразил 11 сентября уверенность в том, что после предстоящих парламентских выборов в Турции «Ереван и Анкара выразят готовность продолжить диалог, начатый в этом году». Он напомнил, что его диалог с министром иностранных дел Турции был прерван после отставки Исмаила Джема.
Прогресс в Садараке и выступления в Нью-Йорке
11 сентября Вардан Осканян сказал, что в ходе последней встречи в Садараке президентам Азербайджана и Армении «удалось добиться прогресса по ряду вопросов».
Фото: Фотолур
Спустя несколько дней министры иностранных дел Армении и Азербайджана Вардан Осканян и Вилаят Гулиев обменялись взаимными обвинениями, выступая на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Глава МИД Азербайджана, в частности, заявил, что «обращаясь к принципу права наций на самоопределение, Армения пытается закамуфлировать свою политику по аннексии азербайджанских территорий». А Вардан Осканян заметил, что «у Азербайджана есть выбор: продолжать выступать с грубыми бредовыми манипуляциями или присоединиться к международным усилиям по мирному решению конфликта».
Фото: ООН
Кочарян - за единого кандидата от оппозиции
Президент Армении Роберт Кочарян заявил 17 сентября, что приветствует объединение 16-и оппозиционных сил страны.
«Я буду сожалеть, если по каким-то причинам этому объединению не удастся выдвинуть единого кандидата на президентских выборах. Если оппозиция выдвинет единого кандидата, вероятность избрания президента в первом же туре возрастет, и это можно будет только приветствовать», - заявил президент.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА
Скончался Иэн Портерфильд
11 сентября в возрасте 61 лет скончался главный тренер национальной сборной Армении по футболу Иэну Портерфильд (Ian Porterfield).
За несколько месяцев до этого у Иэна Портерфильда диагностировали рак кишечника, однако он продолжал работать со сборной Армении. С именем шотландского специалиста армянские любители футбола связывали последние удачи национальной сборной: победы над сборными Казахстана и Польши и ничью с командой Португалии.
Фото: Фотолур
Лондонская The Times приводила слова вдовы Иэна Портерфильда Гленды:
«Он желал умереть за работой. Я всегда буду помнить тренировку на стадионе в Ереване накануне матча со сборной Португалии. Люди собрались на стадионе, чтобы увидеть португальских звезд: Криштиану Роналду, Деку и других, однако когда появился Иэн, все они встали и начали выкрикивать его имя. Это было очень трогательно».
Главный тренер «Манчестер Юнайтед», сэр Алекс Фергюсон назвал смерть Портерфильда «трагедией для его семьи и для футбола».
Армянские борцы в Баку
«Ваши победы потрясут весь мир», - заявил 13 сентября президент Национального Олимпийского Комитета (НОК) Армении Гагик Царукян, провожая членов сборных по греко-римской и вольной борьбе, отправляющихся в Баку на чемпионат мира.
Царукян напомнил, что за последние 20 лет армянские спортсмены не участвовали в проходящих в Азербайджане международных соревнованиях.
Кочарян не скрывает, что видит своим преемником Сержа Саргсяна
Пресс-секретарь президента Армении Виктор Согомонян заявил 14 сентября, что глава государства не скрывает, что хотел бы видеть следующим президентом Армении действующего премьер-министра Сержа Саргсяна.
Фото: Фотолур
Комментируя сообщения о возможном участии в выборах экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, Виктор Согомонян сказал, что «участие в выборах является его конституционным правом, однако Тер-Петросян должен сам решить целесообразность этого шага».
Избрание Гюля не дало новых надежд
14 сентября Виктор Согомонян сказал, что у армянской стороны нет новых надежд на нормализацию отношений с Турцией в свете избрания президентом Абдуллы Гюля.
Пресс-секретарь президента Армении заметил, что на протяжении последних лет Абдулла Гюль занимал пост министра иностранных дел Турции, и «если бы политическая сила, которую он представляет, действительно желала улучшения отношений с Арменией, ничего не мешало ей предпринять соответствующие шаги».
МТС приобрела 80 % акций VivaCell
Российская компания МТС стала владельцем 80 % акций армянского сотового оператора VivaCell. 14 сентября об этом в Ереване объявили президент МТС Леонид Меламед, гендиректор VivaCell Ральф Йирикян и президент ливанской инвестиционной компании Fattouche Group Пьер Фатуш.
Фото: Фотолур
МТС приобрела 80 % уставного капитала компании International Cell Holding Ltd, которая является 100-процентным косвенным владельцем ЗАО «K-Telecom», выступающего под брендом VivaCell, а также заключила опционное соглашение на покупку оставшейся 20-процентной доли.
Сумма сделки составила 310 млн евро, включая 50 млн евро, которые будут выплачены продавцу в течение 3 лет – с 2008 по 2010 гг. - при условии выполнения установленных целевых показателей выручки и доходности компании.
МТС также предоставила «K-Telecom» кредит в 140 млн евро для погашения существующих долгов и финансирования инвестиционной программы.
Леонид Меламед заявил, что «данное приобретение полностью соответствует стратегии МТС, нацеленной на использование потенциала быстрорастущих рынков СНГ».
Ара Арутюнян возглавил правительство НКР
Президент НКР Бако Саакян подписал 17 сентября указ о назначении Ара Арутюняна премьер-министром НКР. Президент выразил надежду, что новое правительство с честью выполнит поставленные перед ним задачи и добьется ощутимых результатов в экономике и социальной сфере. Ара Арутюнян стал шестым по счету главой правительства НКР за время независимости республики.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Гибель армян в Алеппо
11 сентября, возвращаясь из аэропорта в Алеппо по объездной дороге, попали под обстрел и погибли сирийские армяне Месроп Ачемян, Арут Сулавян, Арсен Пепеджян и его жена.
В результате инцидента были ранены еще 10 армян.
Гленн Хьюз в Степанакерте
Звезда мирового рока, участник супер-группы Black Country Communion Гленн Хьюз выступил 13 сентября на концерте в столице НКР Степанакерте.
Фото: Медиамакс
Гленн Хьюз стал специальным гостем концерта группы Dorians, вместе с которой выступал другой участник Black Country Communion Дерек Шеринян.
Бесплатный концерт под открытым небом прошел в центре Степанакерта и собрал многотысячную аудиторию. Инициатором концерта выступил нынешний премьер-министр Армении Карен Карапетян.
Ара Тадевосян
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.