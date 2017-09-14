5/10/15: Прогресс в Садараке, уход Портерфильда, Гленн Хьюз в Арцахе

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс запускает рубрику 5/10/15, которая будет каждую неделю представлять события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА



Прерванный диалог с Турцией



Министр иностранных дел Армении Вардан Осканян выразил 11 сентября уверенность в том, что после предстоящих парламентских выборов в Турции «Ереван и Анкара выразят готовность продолжить диалог, начатый в этом году». Он напомнил, что его диалог с министром иностранных дел Турции был прерван после отставки Исмаила Джема.



Прогресс в Садараке и выступления в Нью-Йорке



11 сентября Вардан Осканян сказал, что в ходе последней встречи в Садараке президентам Азербайджана и Армении «удалось добиться прогресса по ряду вопросов».



Роберт Кочарян и Гейдар Алиев после встречи в Садараке Фото: Фотолур

Вилаят Гулиев в ООН Фото: ООН

Кочарян - за единого кандидата от оппозиции

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА

Скончался Иэн Портерфильд

Иэн Портерфильд празднует победу над сборной Польши Фото: Фотолур

Армянские борцы в Баку

Кочарян не скрывает, что видит своим преемником Сержа Саргсяна

Роберт Кочарян и Серж Саргсян Фото: Фотолур

Избрание Гюля не дало новых надежд

МТС приобрела 80 % акций VivaCell

Леонид Меламед, Ральф Йирикян и Пьер Фатуш Фото: Фотолур

Ара Арутюнян возглавил правительство НКР

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Гибель армян в Алеппо

Гленн Хьюз в Степанакерте