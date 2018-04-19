5/10/15: Обида Алиева, призыв Райс, разграбленный «Горный танец»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА



«С армянскими памятниками все нормально»



18 апреля замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамед-Кулиев, прибывший в Ереван для участия в заседании Организации Черноморского экономического сотрудничества, назвал «надуманной» проблему уничтожения армянских архитектурных и исторических памятников на территории Азербайджана, в частности, в Нахичевани.



«С армянскими памятниками на территории Азербайджана все нормально. Должен сказать, что мы обладаем большим количествов фактов и доказательств об уничтожении азербайджанских памятников на оккупированных Арменией территориях», - заявил в Ереване Махмуд Мамед-Кулиев.



Махмуд Мамед-Кулиев Фото: Metbuat.az

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА

Кондолиза Райс Фото: REUTERS

Предвыборный постер Ильхама Алиева в 2008 году Фото: REUTERS

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Арзуманян у восстановленного памятника Фото: Медиамакс