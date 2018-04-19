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5/10/15: Обида Алиева, призыв Райс, разграбленный «Горный танец»


Кондолиза Райс
Кондолиза Райс

Фото: REUTERS

Кондолиза Райс
Кондолиза Райс

Фото: REUTERS

Предвыборный постер Ильхама Алиева в 2008 году
Предвыборный постер Ильхама Алиева в 2008 году

Фото: REUTERS

Арзуманян у восстановленного памятника
Арзуманян у восстановленного памятника

Фото: Медиамакс

Махмуд Мамед-Кулиев
Махмуд Мамед-Кулиев

Фото: Metbuat.az

Фото: Медиамакс


Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА

«С армянскими памятниками все нормально»

18 апреля замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамед-Кулиев, прибывший в Ереван для участия в заседании Организации Черноморского экономического сотрудничества, назвал «надуманной» проблему уничтожения армянских архитектурных и исторических памятников на территории Азербайджана, в частности, в Нахичевани.

«С армянскими памятниками на территории Азербайджана все нормально. Должен сказать, что мы обладаем большим количествов фактов и доказательств об уничтожении азербайджанских памятников на оккупированных Арменией территориях», - заявил в Ереване Махмуд Мамед-Кулиев.

Махмуд Мамед-Кулиев Махмуд Мамед-Кулиев

Фото: Metbuat.az


В ответ министр иностранных дел Армении Вардан Осканян заявил, что Армения готова в любое время принять делегацию ЮНЕСКО, которая убедится в полной сохранности азербайджанских памятников. Министр напомнил, что Ереван давно предлагал создать такую комиссию, которая посетила бы Азербайджан, Армению и Нагорный Карабах.

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА

«Немного политической воли»
 
Госсекретарь США Кондолиза Райс сказала 16 апреля, что если Армения и Азербайджан проявят «немного политической воли», нагорно-карабахский конфликт может быть решен «достаточно быстро».

«Несколько раз мы были близки к достижению решения в рамках Минского процесса, в котором сотрудничают Россия, Европейский Союз и США. Необходимо принять несколько трудных решений и достичь соглашения между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху», - сказала Кондолиза Райс.
Кондолиза Райс Кондолиза Райс

Фото: REUTERS


«Это должно быть сделано. Я говорила правительствам Армении и Азербайджана, что они отстают от остального региона из-за нерешенности этого конфликта. При наличии политической воли это может быть сделано, и это должно быть сделано», - говорила госсекретарь США.

«Не намерен мириться с двойными стандартами»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 18 апреля, что отвергает обвинения в отсутствии демократии в стране и «не намерен мириться с двойными стандартами».
Предвыборный постер Ильхама Алиева в 2008 году Предвыборный постер Ильхама Алиева в 2008 году

Фото: REUTERS


«Как получается, что страны, которые защищают демократию, считают себя символами демократии, закрывают глаза на жестокость в отношении мирных граждан в Армении и гибель десятка людей? А как только в Азербайджане происходит что-то незначительное и носящее провокационный характер, эти же страны и их послы делают неуместные заявления, вмешиваются во внутренние дела Азербайджана, а их пресса печатает материалы о том, что в Азербайджане демократию душат», - сказал президент Азербайджана.

•    5 ЛЕТ НАЗАД:  16-22 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

«Горный танец»

19 апреля стало известно, что расположенная на территории гостиничного комплекса «Двин» скульптурная группа «Горный танец» серьезно повреждена «охотниками» за цветными металлами.


Еще в 2012 году мэр Еревана Тарон Маргарян поручал обсудить вопрос перемещения памятника на новое место, однако поручение осталось на бумаге.

Автор памятника Тигран Арзуманян восстановил «Горный танец» в конце 2015 года, однако информации о том, где и когда он будет установлен, до сих пор нет.
Арзуманян у восстановленного памятника Арзуманян у восстановленного памятника

Фото: Медиамакс


«Читатель» Нура

20 апреля рядом со зданием Национальной детской библиотеки Армении имени Хнко-Апера был открыт памятник «Читатель», созданный художником и дизайнером Нуром.

Фото: Медиамакс


Он успел полюбиться как жителям Еревана, так и гостям города.

Ара Тадевосян

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