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Официальный Ереван: «Министр иностранных дел Турции лжет»


Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу

Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян прокомментировал сегодня заявление министра иностранных дел Турции о том, что армяно-турецкие протоколы были якобы подписаны с определенными предусловиями.

«Министр иностранных дел Турции откровенно лжет. Если мы будем отталкиваться от той же логики, то можем заявить, что во время переговоров вокруг протоколов Турция обещала признать независимость Арцаха»,- отметил Тигран Балаян в беседе с Арменпресс.

Пресс-секретарь МИД напомнил, что в 2008 году переговоры с турецкой стороной стартовали именно с взаимного согласия о том, что данный процесс не может иметь каких-либо предусловий.

«Именно на основе этой договоренности велись переговоры и были подписаны Цюрихские протоколы. Об отсутствии предусловий многократно заявляли из разных столиц, хорошо знакомых с процессом»,- отметил Тигран Балаян.

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