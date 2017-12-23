Официальный Ереван: «Министр иностранных дел Турции лжет»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян прокомментировал сегодня заявление министра иностранных дел Турции о том, что армяно-турецкие протоколы были якобы подписаны с определенными предусловиями.

«Министр иностранных дел Турции откровенно лжет. Если мы будем отталкиваться от той же логики, то можем заявить, что во время переговоров вокруг протоколов Турция обещала признать независимость Арцаха»,- отметил Тигран Балаян в беседе с Арменпресс.



Пресс-секретарь МИД напомнил, что в 2008 году переговоры с турецкой стороной стартовали именно с взаимного согласия о том, что данный процесс не может иметь каких-либо предусловий.



«Именно на основе этой договоренности велись переговоры и были подписаны Цюрихские протоколы. Об отсутствии предусловий многократно заявляли из разных столиц, хорошо знакомых с процессом»,- отметил Тигран Балаян.