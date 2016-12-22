Сотрудничество с НАТО не мешает армяно-российским связям, сказал Виген Саргсян

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян сказал, что переговорный процесс вокруг карабахского конфликта «является одной из платформ, где интересы ОДКБ и НАТО, России, США и ЕС совпадают».
«Начало сотрудничества Армении с НАТО относится к 1994 году, когда Ереван присоединился к программе альянса «Партнерство во имя мира».
Наши военнослужащие участвуют в миротворческих операциях, что позволило нам обрести бесценные навыки в планировании и проведении операций по обеспечению мира в различных точках планеты. Мы, естественно, делимся полученными знаниями, навыками и опытом в сфере современного миротворчества со своими союзниками по ОДКБ. Убежден, что сотрудничество с НАТО не является помехой для армяно-российских отношений», - сказал Виген Саргсян в интервью изданию Lenta.ru.
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