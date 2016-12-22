Министры обороны Армении и Грузии подписали план сотрудничества

Ереван/Медиамакс/. Делегация министерства обороны Армении во главе с министром Вигеном Саргсяном прибыла сегодня с официальным визитом в Грузию.

Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, в Тбилиси состоялась встреча министров обороны Армении и Грузии Вигена Саргсяна и Левана Изории, после которой прошла встреча делегаций оборонных ведомств в расширенном составе.



Были обсуждены армяно-грузинское военное сотрудничество и планы на будущее. Стороны рассмотрели также проблемы региональной безопасности.



Переговоры завершились церемонией подписания плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Армении и Грузии на 2017 год.--