Утверждена стратегия военно-промышленного развития

Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении сегодня утвердило разработанный проект распоряжения президента «Стратегии военно-промышленной и военно-технической политики».

Замминистра обороны Армении Ара Назарян сказал, что утверждение документа будет стимулировать реализацию системных реформ в военной промышленности Армении.



Документом будут регулироваться отношения между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и исполнительными органами в вопросах формирования государственной политики в сфере военно-промышленного комплекса.



В рамках экономических и финансовых возможностей государства будут расширены виды внутриреспубликанского производства, а вооруженные силы и другие войска будут обеспечены современным вооружением и военной техникой.



До 2020 года приоритетными направлениями политики признаны создание центров по обработке металла, станочного парка для обработки точных деталей, создание производства по сбору радиоэлектронного оборудования и деталей, производство композитных материалов, освоение наукоемких технологий.