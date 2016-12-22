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Утверждена стратегия военно-промышленного развития


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении сегодня утвердило разработанный проект распоряжения президента «Стратегии военно-промышленной и военно-технической политики».

Замминистра обороны Армении Ара Назарян сказал, что утверждение документа будет стимулировать реализацию системных реформ в военной промышленности Армении.

Документом будут регулироваться отношения между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и исполнительными органами в вопросах формирования государственной политики в сфере военно-промышленного комплекса.

В рамках экономических и финансовых возможностей государства будут расширены виды внутриреспубликанского производства, а вооруженные силы и другие войска будут обеспечены современным вооружением и военной техникой.

До 2020 года приоритетными направлениями политики признаны создание центров по обработке металла, станочного парка для обработки точных деталей, создание производства по сбору радиоэлектронного оборудования и деталей, производство композитных материалов, освоение наукоемких технологий.

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