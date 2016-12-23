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Более 50 экипажей готовятся к армейским конкурсам в Армении


Фото: Пресс-служба российской военной базы


Ереван /Медиамакс/. В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, началась подготовка экипажей мотострелковых и танковых подразделений к первым отборочным этапам всеармейских конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, в подготовке к конкурсам, которые пройдут в 2017 году, принимают участие более 50 экипажей танков Т-72Б и боевых машин пехоты (БМП-2).

С военнослужащими проводятся занятия по вождению танков и БМП на специально подготовленных трассах на танкодроме на высокогорном полигоне «Алагяз». Танкистам и мотострелкам предстоит научиться правильно и максимально быстро преодолевать препятствия.

В период подготовки к состязаниям каждый механик-водитель БМП и танка должны будут проехать порядка 1000 км за 50 часов практического вождения и более 20 раз выполнить упражнения учебных стрельб.

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