Противник понес новые потери в результате акции возмездия ВС Армении

Ереван /Медиамакс/. Армянские вооруженные силы провели операцию возмездия, в результате которой противник понес еще 4 жертвы.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.



«Этой ночью произошло логическое развитие вчерашней азербайджанской провокации: армянские подразделения провели операцию возмездия, в результате которой противник понес еще четыре жертвы. Напомню, что утром 29 декабря азербайджанские ВС предприняли попытку диверсионного проникновения в направлении армянских позиций, расположенных к юго-востоку от села Чинари Тавушского марза. В результате азербайджанская сторона понесла до 7 жертв. Фактически, жертвами авантюры противника в течение двух дней стали более десяти азербайджанских военнослужащих», - сказал пресс-секретарь министра обороны Армении.