1721 просмотров

Противник понес новые потери в результате акции возмездия ВС Армении


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Армянские вооруженные силы провели операцию возмездия, в результате которой противник понес еще 4 жертвы.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Этой ночью произошло логическое развитие вчерашней азербайджанской провокации: армянские подразделения провели операцию возмездия, в результате которой противник понес еще четыре жертвы. Напомню, что утром 29 декабря азербайджанские ВС предприняли попытку диверсионного проникновения в направлении армянских позиций, расположенных к юго-востоку от села Чинари Тавушского марза. В результате азербайджанская сторона понесла до 7 жертв. Фактически, жертвами авантюры противника в течение двух дней стали более десяти азербайджанских военнослужащих», - сказал пресс-секретарь министра обороны Армении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Декабрь 30, 2016 13:24
Противник понес новые потери в результате акции возмездия ВС Армении

Армия и Полиция | Декабрь 30, 2016 09:48
На госгранице ночью было относительно спокойно

Нагорный Карабах | Декабрь 30, 2016 09:31
На линии соприкосновения режим перемирия нарушался 40 раз
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2016