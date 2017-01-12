Минобороны Армении запустило «горячую линию»

Ереван/Медиамакс/. В Министерстве обороны Армении заработала «Горячая линия».
С 9.00 по 18.00 по рабочим дням граждане могут сообщать о проблемах, касающихся Вооруженных сил Армении, по бесплатному номеру 1-28.
Вскоре у граждан появится также возможность оставлять по телефону 1-28 сообщения и свои контактные данные для обратной связи также в нерабочие часы.
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