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Минобороны Армении запустило «горячую линию»


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. В Министерстве обороны Армении заработала «Горячая линия».

С 9.00 по 18.00 по рабочим дням граждане могут сообщать о проблемах, касающихся Вооруженных сил Армении, по бесплатному номеру 1-28.

Вскоре у граждан появится также возможность оставлять по телефону 1-28 сообщения и свои контактные данные для обратной связи также в нерабочие часы.

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