Российские танки готовятся в Армении к «биатлону»

Ереван/Медиамакс/. Экипажи танков дислоцированной в Армении российской военной базы начали подготовку к «биатлону» на высокогорном полигоне «Алагяз».
В подготовительных занятиях к отборочному этапу Армейских международных игр принимают участие более 100 военнослужащих и 30 единиц военной техники, в том числе - танков Т-72Б.
Танкисты отрабатывают практические вопросы по выбору огневых позиций, занятию опорных пунктов, созданию систем огня, уничтожению разведывательно-диверсионных групп условного противника, говорится в сообщении пресс-службы российской базы.
Военнослужащие на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря проводят стрельбы штатными снарядами, имитируя ведение боевых действий.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.