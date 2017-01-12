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Российские танки готовятся в Армении к «биатлону»


Фото: http://img-news.vl.ru/


Ереван/Медиамакс/. Экипажи танков дислоцированной в Армении российской военной базы начали подготовку к «биатлону» на высокогорном полигоне «Алагяз».

В подготовительных занятиях к отборочному этапу Армейских международных игр принимают участие более 100 военнослужащих и 30 единиц военной техники, в том числе - танков Т-72Б.

Танкисты отрабатывают практические вопросы по выбору огневых позиций, занятию опорных пунктов, созданию систем огня, уничтожению разведывательно-диверсионных групп условного противника, говорится в сообщении пресс-службы российской базы.

Военнослужащие на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря проводят стрельбы штатными снарядами, имитируя ведение боевых действий.

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