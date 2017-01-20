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Члены Восточного партнерства обсудили в Ереване вопросы кибербезопасности


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. 18-19 января в Ереване состоялась конференция выпускников курсов по тематике Всеобщей политики безопасности и обороны ЕС (Common Security and Defense Policy-CSDP), представляющих страны Восточного партнерства ЕС.

Форум прошел под эгидой Колледжа безопасности и обороны ЕС, Службы внешнеполитической деятельности ЕС и правительства Австрии.

Выступая на форуме, первый заместитель министра обороны Армении Давид Тоноян заявил о важности диалога между странами-партнерами перед лицом глобальных угроз.

С лекцией о проблемах кибербезопасности на форуме выступил представитель Национального оборонного исследовательского института минобороны Армении.

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