Члены Восточного партнерства обсудили в Ереване вопросы кибербезопасности

Ереван /Медиамакс/. 18-19 января в Ереване состоялась конференция выпускников курсов по тематике Всеобщей политики безопасности и обороны ЕС (Common Security and Defense Policy-CSDP), представляющих страны Восточного партнерства ЕС.

Форум прошел под эгидой Колледжа безопасности и обороны ЕС, Службы внешнеполитической деятельности ЕС и правительства Австрии.



Выступая на форуме, первый заместитель министра обороны Армении Давид Тоноян заявил о важности диалога между странами-партнерами перед лицом глобальных угроз.



С лекцией о проблемах кибербезопасности на форуме выступил представитель Национального оборонного исследовательского института минобороны Армении.