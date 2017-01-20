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«Боеспособная армия - жизненная необходимость», заявил президент


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал сегодня, что «боеспособная армия – жизненная необходимость для Армении».

Президент сказал об этом в санатории минобороны «Горная Армения» в Дилижане на встрече с отличившимися в ходе службы солдатами, демобилизованными в течение последних месяцев. На встрече присутствовал также министр обороны Армении Виген Саргсян.

Президент подчеркнул, что в апреле прошлого года армянские солдаты с честью защитили свою родину.

«Мы гордимся ребятами, которые пали смертью храбрых. Мы гордимся и теми, кто смело сражался, выжил и теперь продолжает преданно служить родине», - сказал Серж Саргсян. 

«Каждому народу нужна армия, но есть случаи, когда эта потребность становится необходимостью, жизненной необходимостью. Для нас боеспособная армия – жизненная необходимость», - сказал президент.

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